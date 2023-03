Selena Gomez gây bất ngờ khi mặc váy cưới khoe trọn vòng 1 đầy đặn

Selena Gomez diện váy cưới xuất hiện trên đường phố.

Người đẹp thu hút nhiều sự quan tâm với lựa chọn thời trang của mình.

Selena Gomez hiện đang quay phần 3 cho loạt phim "Only Murders in the Building". Nữ diễn viên xuất hiện trên phố trong chiếc váy cưới dáng xòe kiểu cúp ngực. Mặc dù mũm mĩm nhưng Selena Gomez vẫn nhận được những lời khen ngợi cho ngoại hình và lựa chọn trang phục. "Cô ấy thật tỏa sáng", "quá là xinh đẹp", "cô ấy vẫn luôn tuyệt vời như vậy",... - một số người bình luận.

Selena Gomez đặc biệt yêu thích kiểu váy dáng cúp như thế này.

Selena Gomez sinh năm 1992. Cô nổi tiếng từ nhỏ, tên tuổi gắn với hãng Disney. Ở tuổi 31, Selana Gomez là một trong những ngôi sao nổi tiếng với sự nghiệp âm nhạc, diễn xuất đáng chú ý. Cùng với đó, cô cũng nỗ lực kinh doanh. Hiện tại, Selena Gomez đang có 400 triệu người theo dõi trên Instagram chứng minh lượng người hâm mộ không nhỏ.

Selena Gomez nổi tiếng với vai trò diễn viên nhí.

Selana Gomez có dự thay đổi về hình ảnh khi trưởng thành.

Một trong những điểm nổi bật khác của cô là ở phong cách thời trang. Kể cả khi tăng cân, Selena Gomez vẫn thoải mái mặc những bộ đồ tôn dáng nhất là kiểu đồ dáng dây, dáng cúp ngực. Có không ít suy nghĩ cho rằng những cô nàng mũm mĩm không nên mặc đồ dáng ôm nhưng thực tế cho thấy, kiểu đồ này giúp thể hiện vẻ đẹp của họ tốt hơn. Càng mặc đồ rộng thùng thình càng khiến các cô gái trở nên thiếu sức hút.

Selena Gomez dành tình cảm đặc biệt cho những thiết kế váy quây.

Selena Gomez thừa nhận cân nặng của cô không ổn định và điều này cũng từng khiến cô phải bận lòng trước những ý kiến trái chiều. Mặc dù Selena Gomez tăng cân do tác dụng phụ của thuốc chữa bệnh lupus ban đỏ.

Trong một bài phỏng vấn, Selena Gomez khẳng định điều tuyệt vời nhất với cô là được diện những gì vừa vặn với cơ thể. Vóc dáng của cô không còn giống như thuở 18, 19.

Nổi tiếng sớm với hình ảnh công chúa tuổi teeen, Selena Gomez cũng phải mất nhiều thời gian thay đổi phong cách ăn mặc của mình để trở nên trưởng thành hơn.

Selena Gomez không ép bản thân phải gầy để phù hợp với trang phục.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/selena-gomez-gay-bat-ngo-khi-mac-vay-cuoi-khoe-tron-vong-1-ay-an-a599...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/selena-gomez-gay-bat-ngo-khi-mac-vay-cuoi-khoe-tron-vong-1-ay-an-a599652.html