Phong cách thập niên 1950 truyền cảm hứng vào tủ quần áo mùa xuân của bạn

Kể từ sau đại dịch, các xu hướng từ những năm 90 và đầu những năm 2000 đã thống trị làng thời trang, với các phong cách như váy ngắn, váy suông, giày cao gót chunky, quần cạp trễ , áo phông baby và mũ xô là tất cả các ví dụ về các món đồ đã được trở nên phổ biến một lần nữa. Mặc dù không nhất thiết phải có dấu hiệu cho thấy mối tình đang diễn ra của thời trang trong hai thập kỷ qua, nhưng có những dấu hiệu cho thấy các xu hướng từ các thập kỷ khác đang bắt đầu quay trở lại trong thời trang chính thống.

Sự hồi sinh của thời trang thập niên 50 không có gì đáng ngạc nhiên, vì chúng ta hiện đang sống trong thời đại được xác định bằng cách theo đuổi cá tính và tìm kiếm sự tự do thông qua quần áo. Từ những bộ phim sắp ra mắt như Grease: Rise of the Pink Ladies cho đến những xu hướng được phát hiện trên sàn diễn Xuân/Hè 2023, các nhà thiết kế đã tạo ra những nét biến tấu của riêng họ cho phong cách thập niên 50 hoàn toàn phù hợp với quý cô thời hiện đại.

Còn ai tốt hơn để lấy cảm hứng từ chính cô gái thời trang thập niên 50, Audrey Hepburn?

Vâng, chúng ta đang nói về những năm 50. Thời trang từ thập kỷ này đều hướng đến sự nữ tính truyền thống theo cách hiện đại. Hãy nghĩ đến váy lông xù, vừa vặn và ống loe, khăn quàng cổ, chấm bi, kính râm mắt mèo, bộ áo len và váy bút chì, bất cứ thứ gì vui nhộn, điệu đà và làm nổi bật dáng người.

Đó là một thời đại khá thú vị của thời trang nhanh chóng đón nhận những màu sắc, hoa văn và hình bóng vui nhộn. Các biểu tượng phong cách như Audrey Hepburn, Grace Kelly và Marilyn Monroe là những nàng thơ thời trang tuyệt đỉnh, "The New Look" của Christian Dior là tất cả những cơn thịnh nộ, chưa kể đến những bộ phim như Grease, Don't Worry Darling và The Marvelous Mrs. Maisel được hoan nghênh vì đã tham khảo chính xác phong cách thập niên 50.

Những chiếc váy vừa vặn và xòe là một mặt hàng chủ lực của thập niên 50. Lấy cảm hứng từ cách diễn giải hiện đại này như đã thấy trên sàn diễn Xuân/Hè 2023 của Bottega Veneta.

Cảm hứng phong cách thập niên 50 từ 'Don't Worry Darling' đã khiến mọi người hào hứng mua chiếc váy bầu tiếp theo của họ.

Một người mẫu có khả năng xuất hiện trên bảng Pinterest thời trang cổ điển của chúng tôi, Fiona Campbell-Walter là gương mặt đại diện cho vẻ đẹp của thập niên 50.

Không cần tìm đâu xa, các nhãn hiệu như Valentino đang thiết kế các phiên bản lặp lại sang trọng của váy lông xù, Hermès tạo ra trường hợp cho quần đùi cạp cao và Miu Miu chứng minh rằng váy bút chì cũng có thể rất trang nhã. Dưới đây, chúng ta cùng tổng hợp đầy đủ cảm hứng phong cách về cách truyền tải cảm hứng phong cách thập niên 50 cho tủ quần áo xuân hè của bạn.

Quần short cạp cao là món đồ thời trang thập niên 50 nhất định phải có, điều này đã được chứng minh qua bộ sưu tập Xuân/Hè 2023 của Hermès.

Ngay bên cạnh Christian Dior, Balenciaga cũng là một nhà thiết kế nổi tiếng trong thập niên 50 được biết đến với việc tạo ra những kiểu dáng mang tính biểu tượng tương tự.

Thời trang thập niên 50 không chỉ có quần áo mà còn có những phụ kiện định hình thập kỷ. Ngay từ sàn diễn Xuân/Hè 2023 của Valentino là nguồn cảm hứng hoàn hảo cho kính râm mắt mèo cổ điển.

Một biểu tượng thời trang khác của thập niên 50, Marilyn Monroe không thiếu vẻ ngoài để lấy cảm hứng từ đó.

Bộ sưu tập Xuân Hè 2023 của Miu Miu chứng minh rằng váy bút chì cũng có thể vui nhộn và sang trọng.

Grace Kelly chỉ cách ăn mặc giản dị - phong cách thập niên 50.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/phong-cach-thap-nien-1950-truyen-cam-hung-vao-tu-quan-ao-mua-xuan-cu...Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/phong-cach-thap-nien-1950-truyen-cam-hung-vao-tu-quan-ao-mua-xuan-cua-ban-1458015.ngn