Jimin (BTS) sang chảnh trong chiến dịch quảng cáo hãng kim hoàn danh giá Tiffany & Co

Chiến dịch mới nhất cho thấy Jimin giới thiệu các thiết kế mới từ bộ sưu tập “T” của Tiffany. Trong một thông cáo báo chí vào đầu tháng 3, hãng trang sức đã công bố Jimin là đại sứ mới nhất của hãng, với hy vọng sẽ tiếp tục sự giao thoa giữa Tiffany với thế giới âm nhạc, nghệ thuật, văn hóa và sự sang trọng. Chiến dịch gần đây nhất được quay ở Hyeawon Kang, Hàn Quốc và thấy Jimin đeo bộ nhẫn và vòng tay bằng vàng hồng của Tiffany T.

Trong một tuyên bố về chiến dịch, Jimin nói với WWD, “Tôi rất vui khi được gia nhập gia đình Tiffany & Co. với hai bộ sưu tập mang tính biểu tượng. Bộ sưu tập Hardwear và T là biểu hiện đỉnh cao của sự sang trọng”. Chiến dịch còn có Kravitz và Gadot, hai đại sứ khác của thương hiệu. Liên quan đến chiến dịch, phó chủ tịch điều hành Alexandre Arnault cho biết: “Chiến dịch 'This Is Tiffany' của chúng tôi là sự tôn vinh đích thực đối với phong cách cá nhân. Chúng tôi có thể làm đồ trang sức nhưng chính những đại sứ của nhà mốt như Zoë, Jimin và Gal mới là những người mang lại ý nghĩa cho các bộ sưu tập và biến những món đồ của chúng tôi thành của riêng họ”.

Jimin (BTS) từng là idol có chỉ số thương hiệu cao nhất K-Pop, anh giữ vị trí này đã gần 2 năm 2019-2020. Chính vì thế nên Jimin từng nhận được danh hiệu King of K-Pop hai năm liền do người hâm mộ K-Pop bình chọn. Mặc dù chỉ cao 1m74, visual không quá xuất sắc, thậm chí chính Jimin cũng thường xuyên nói rằng anh không tự tin với nhan sắc của mình, nhưng Jimin đã chứng minh được tài năng của mình qua những màn biểu diễn cực đỉnh.

