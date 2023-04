Thời gian đã chứng minh Kaki không nhàm chán

Khoảng 180 năm trước, một người lính Anh ở Punjab phát ốm vì đổ mồ hôi trong chiếc áo khoác và quần dài bằng len nặng nề của mình, vì vậy anh ta đã đổi chúng để lấy loại vải cotton nhẹ của địa phương. Loại vải nhuộm và cắt rộng hơn được gọi là khaki, và chúng ta đã mặc chúng kể từ đó. Ngày nay, chúng có vẻ hơi lỗi thời, điều này có ý nghĩa khi chúng sắp bước sang mốc hai trăm năm. Nhiều người đàn ông bắt đầu cảm thấy rằng họ cần phải từ bỏ chiếc quần khaki của mình và chọn một thứ gì đó khác biệt. Chúng không chỉ vẫn còn hữu ích mà ngày nay những chiếc quần này vẫn rất ngầu và là một phần phong cách của đàn ông như năm 1846.

Màu sắc của khaki

Từ “khaki” xuất phát từ từ tiếng Urdu có nghĩa là bụi, mô tả màu rám nắng thu được từ cây Mazari bản địa của khu vực được sử dụng để nhuộm vải. Kết quả là, nhiều người cảm thấy như đó là màu duy nhất có sẵn, nhưng điều đó không thể xa hơn sự thật; khaki hầu như có bất kỳ màu nào bạn có thể tưởng tượng. Chúng đã bắt đầu chỉ với màu rám nắng, nhưng chúng đã mở rộng theo cấp số nhân kể từ đó. Từ những màu đậm hơn như đen, than đến những màu nhạt hơn như xanh, trắng, bạn có thể tìm thấy bất cứ màu sắc khaki nào bạn cần cho tủ quần áo của mình.

Điều xác định kiểu quần này không phải là màu sắc mà là chất liệu vải. Những chiếc quần của nam giới này nhẹ hơn so với loại quần len dày mà chúng đã thay thế nhưng lại nặng hơn loại mà hầu hết mọi người gọi là quần chinos ngày nay. Mặc dù cả hai đều là bông chéo, nhưng khaki là loại vải nặng hơn và do đó, bền hơn so với chino nhẹ hơn.

Làm thế nào để bạn mặc khaki?

Đây là nơi có thể gây ra một chút chia rẽ về cách thức hoặc thời điểm mặc quần khaki. Chúng được quân đội Anh chính thức sử dụng vào năm 1884 và được coi là quần công sở kể từ đó. Độ bền của chúng giúp chúng thoải mái hơn, thoáng khí hơn và bền bỉ hơn cho những công việc đòi hỏi khắt khe mà bạn phải đối mặt. Mặc khi cắt cỏ, thay dầu nhớt hoặc đơn giản là dọn dẹp nhà cửa vào mùa xuân có thể là thời điểm hoàn hảo để mặc những chiếc quần khaki bạn có trong tủ.

Tuy nhiên, điều đó đã thay đổi một chút trong vài thập kỷ qua. Tại một số thời điểm trong vài thế hệ gần đây, nam giới bắt đầu sử dụng quần khaki như một lựa chọn ăn mặc đẹp hơn quần denim. Họ bảo vệ những chiếc quần khaki của mình khỏi phải làm việc vất vả hơn và cố gắng giữ cho chúng luôn đẹp để có thể mặc chúng với áo khoác thể thao đến buổi biểu diễn khiêu vũ hoặc lễ tốt nghiệp của con gái họ. Sự thật là quần khaki và quần chinos đã bị lẫn lộn trong vài năm qua. Chúng có thể hoán đổi cho nhau với một số thương hiệu, và một số thậm chí còn gọi chúng là khaki chinos. Đây là cách khaki đã thay đổi và cách nó phù hợp với thế giới trang phục nam giới ngày nay.

Một chiếc quần váy được làm bằng len và có thể nặng hoặc nhẹ tùy theo mùa. Chúng được dành riêng cho những khoảnh khắc trong đời khi bạn có thể mặc một bộ vest nhưng lại quyết định chọn một chiếc áo khoác thể thao. Chino là thứ tối thượng trong một chiếc quần bình thường không phải là denim. Quần chinos có dáng mỏng hơn và kết hợp tốt với giày thể thao, bốt hoặc giày lái. Chúng nặng hơn và có bề ngoài rộng hơn so với chino, nhưng chúng không đủ trang phục cho các sự kiện lớn, vì vậy chúng có thể được sử dụng để mặc một chiếc áo khoác denim không có áo khoác hoặc mặc một chiếc áo sơ mi.

