Hình thể thí sinh Hoa hậu Liên lục địa 2025

Đại diện Việt Nam khoe dáng quyến rũ với bộ áo tắm tông màu vàng nổi bật trong ngày thứ ba tham dự Hoa hậu Liên lục địa 2025 ở Ai Cập.

Những ngày qua, người đẹp Việt Nam gây ấn tượng tốt với khán giả nhờ phong độ ổn định. Cô được đánh giá cao khi chọn trang phục sang trọng, lộng lẫy tại lễ trao sash. Kỹ năng tự trang điểm, làm tóc của Thu Ngân cũng được khen ngợi. Đại diện Việt Nam 22 tuổi, quê Cần Thơ, cao 1,72 m, số đo 3 vòng 85-63-94 cm.

Đại diện Thái Lan - Vanessa Nattacha Wenk trong khoảnh khắc ngắm hoàng hôn trên bãi biển. Cô khoe vóc dáng quyến rũ trong bộ áo tắm màu trắng. Người đẹp Thái Lan 22 tuổi, cao 1,73 m, số đo ba vòng 81-63-96 cm.

Vanessa Nattacha Wenk đang được đánh giá là ứng viên tiềm năng cho vương miện. Cô là người mẫu, sinh viên chuyên ngành kiến trúc sư. Cô có sở thích chơi piano, trượt băng. Cô có khả năng nói tiếng Anh và tiếng Đức trôi chảy.

Đại diện Đại diện Venezuela - Rubi Esmeralda khoe dáng nóng bỏng đậm chất Latinh trong bộ áo tắm màu đỏ. Cô 30 tuổi, cao 1,7 m, số đo ba vòng 89-60-90 cm. Người đẹp là nhà báo, doanh nhân. Rubi được nhận xét nằm trong nhóm thí sinh tiềm năng cho vương miện.

Đại diện Nga - Varvara Yakovenko mặc áo tắm, tận hưởng buổi chiều thư giãn bên bãi biển. Cô 18 tuổi, có gương mặt ngọt ngào. Cô đam mê tập yoga và Pilates, khiêu vũ, biểu diễn đàn hạc và luyện thanh. Người đẹp cũng thích các hoạt động kết nối với thiên nhiên qua những chuyến đi bộ dài. Cô thông thạo tiếng Nga, tiếng Anh và tiếng Ukraine.

Người đẹp Nga đang được nhiều chuyên trang nhận định là thí sinh sáng giá cho vương miện. Cô đang theo đuổi dự án nâng đỡ những người xung quanh, đặc biệt là các cô gái trẻ đang tìm kiếm sự tự tin và mục đích sống.

Hai đại diện Australia và Pháp đọ dáng với áo tắm bên bể bơi.

Đại diện Chile - Andrea Constanza có hình thể đầy đặn.

Đại diện Brazil - Maria Clara Borges Marques tự tin khoe vóc dáng. Cô 21 tuổi, cao 1,71 m, số đo ba vòng 84-66-93 cm. Người đẹp Brazil hiện là sinh viên, người mẫu kiêm doanh nhân. Cô nói được tiếng Anh, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.

Đại diện Romania - Kira Andreaa khoe dáng với áo tắm màu xanh. Người đẹp 26 tuổi, có chiều cao ấn tượng 1,8 m, số đo ba vòng 90-59-92 cm. Cô đang điều hành công việc kinh doanh riêng ở quê nhà.