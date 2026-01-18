Không nhận ra hoa hậu đi giúp việc, dọn chuồng voi

Tập 10 series thực tế Xinh-Đờ-Rê-Linh đánh dấu chặng cuối của hành trình nhập vai làm người giúp việc của Hoa hậu Lương Thùy Linh. Khác các tập trước, tập cuối được quay ngay tại nhà riêng. Cô thực hiện những công việc nhà quen thuộc như gấp quần áo, chuẩn bị bữa ăn và thu dọn nhà cửa. Khách mời của tập này là ca sĩ Lâm Bảo Ngọc, giữ vai trò quan sát và “chấm điểm” phần việc của chủ nhà.

Trong lúc nấu ăn, Lương Thùy Linh nhắc đến người bà từng chăm sóc và truyền cho cô thói quen vào bếp. Khi được hỏi món bà thích nhất, hoa hậu bật khóc, nghẹn lại vì cảm giác không đủ thời gian để ở bên bà.

Lương Thùy Linh bật khóc khi nhắc về bà.

“Có những điều mình muốn làm nhưng thời gian không còn nhiều. Bà đôi lúc không còn nhớ rõ con cháu", Lương Thùy Linh chia sẻ.

Tập cuối cũng ghi nhận sự thay đổi ở cách Lương Thùy Linh đối thoại trước ống kính. Nhiều dự án trước, hoa hậu sinh năm 2000 thường xuất hiện trong vai trò đại diện hình ảnh, diễn giả tiếng Anh, lần này cô bộc lộ những điểm yếu, tự chất vấn chính mình.

Series cũng là lần hiếm hoi khán giả thấy Lương Thùy Linh tự hỏi bản thân có yếu kém hay không và cách cô thay đổi bản thân.

Toàn bộ 10 tập của Xinh-Đờ-Rê-Linh là hành trình hoa hậu rời sân khấu, sàn diễn và váy áo lấp lánh để trải nghiệm công việc dọn nhà. Tên gọi “Xinh-Đờ-Rê-Linh” được xây dựng từ âm hưởng “Cinderella” - cô bé Lọ Lem.

Lương Thùy Linh mang lại hình ảnh khác của hoa hậu khi nhập vai làm người giúp việc, nhân viên thu dọn chuồng thú.

Khán giả nhìn thấy hình ảnh khác của Lương Thùy Linh như tự chuẩn bị bữa cơm gia đình với thịt rang, rau muống và canh sấu. Series mang đến cái nhìn chân thực về hình ảnh của hoa hậu ở hậu trường. Sự khó xử, chịu khó tiếp thu công việc vốn không phải chuyên môn của Miss World Vietnam 2019 là điểm thu hút của chương trình.

Suốt các tập tiếp theo, có ngày Lương Thùy Linh dọn căn hộ duplex với nhiều đồ đạc, dọn vườn, chuồng thú... Cảnh lội bùn, làm việc ngoài trời và chăm sóc động vật tại Thảo Cầm Viên là hình ảnh hiếm thấy ở hoa hậu.

Theo chia sẻ của nhà sản xuất, mục đích của series là đặt người nổi tiếng vào bối cảnh đời sống lao động. Khác với xu hướng khoe nhà, đập hộp, Xinh-Đờ-Rê-Linh tập trung vào những phần việc ít được nhìn thấy. Nhiều bình luận cho rằng series khiến họ “đỡ thấy xa cách hơn” với hình tượng hoa hậu.