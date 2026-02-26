Phạm Băng Băng gây chú ý khi đeo vòng ruby 'to bằng cái mũi'

Phạm Băng Băng khoe diện mạo xinh đẹp. Ảnh: Weibo

Trên trang cá nhân, Phạm Băng Băng chia sẻ loạt ảnh và viết: "diện đồ đẹp đón thần tài". Nữ diễn viên diện chiếc áo khoác kiểu Trung Quốc màu hồng được may đo tinh tế, kết hợp với quần jeans và mũ beret, tạo nên một diện mạo vừa thanh lịch vừa thời trang. Tuy nhiên, so với bộ trang phục được lựa chọn kỹ lưỡng, sự chú ý của người xem đổ dồn vào chiếc vòng tay đá ruby khổng lồ trên tay phải của cô, khiến món phụ kiện ngay lập tức trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Theo HK01, kích thước của chiếc vòng được mô tả là "to bằng cái mũi". Viên hồng ngọc cỡ đại làm toát lên vẻ xa hoa của ngôi sao Trung Quốc, khiến nhiều người trầm trồ về sự giàu có của cô. Một người hỏi đùa: "Chị ơi, tay chị mỏi không? Để em giúp chị đeo vào nhé?". Một khán giả khác bình luận: "Điều đầu tiên tôi chú ý đến là viên hồng ngọc! Nó đáng giá bao nhiêu vậy?".

Chiếc vòng ruby trên tay Băng Băng gây chú ý. Ảnh: Weibo

Theo HK01, Phạm Băng Băng hai năm gần đây khá kín tiếng. Sau khi vướng vào vụ bê bối trốn thuế "hợp đồng âm dương" gây chấn động dư luận và từng bị liệt vào danh sách nghệ sĩ bị thất sủng ở Trung Quốc Đại lục, công việc của cô gần như bị đình trệ hoàn toàn.

Những năm gần đây, cô chuyển đến Hong Kong và tập trung phát triển sự nghiệp tại thị trường nước ngoài. Năm ngoái, cô giành giải Kim Mã cho bộ phim Mẹ Trái Đất.

Diễn viên Phạm Băng Băng. Ảnh: Weibo

Phạm Băng Băng sinh ngày 16/9/1981 tại Sơn Đông, Trung Quốc. Từ nhỏ, cô đã sớm bộc lộ tài năng nghệ thuật được di truyền từ cha mẹ. Năm 17 tuổi, người đẹp bắt đầu sự nghiệp diễn xuất và được nhiều người biết đến khi đóng vai Kim Tỏa trong phim Hoàn Châu cách cách.

Hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, mỹ nhân góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng cả điện ảnh lẫn truyền hình như Võ Mị Nương truyền kỳ, Tôi không phải Phan Kim Liên... Tuy nhiên, diễn viên vướng scandal trốn thuế năm 2018, bị buộc tội và phải đền bù hơn 100 triệu USD để thoát cảnh tù tội.

Băng Băng có hơn 63 triệu người theo dõi trên Weibo.