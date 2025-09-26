Phạm Băng Băng đi mua sắm cùng người đàn ông lạ

Băng Băng đi mua sắm cùng người đàn ông. Ảnh: Weibo

Theo Sohu, người đàn ông luôn ân cần và chu đáo với Băng Băng trong suốt chuyến đi. Anh có dáng người đậm, ăn mặc lịch sự. Bên cạnh anh, Phạm Băng Băng diện áo khoác caro hồng, chân váy dài đen, đi giày thể thao trắng, tóc thả dài, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, xinh xắn. Hai người cười nói vui vẻ với nhau. Trên Weibo, nhiều khán giả tò mò hỏi: "Đó là bạn trai mới của Băng Băng à?". Tuy nhiên, danh tính của người đàn ông chưa được tiết lộ.

Một số tin đồn nói Băng Băng gần đây đã mua nhà ở Nhật, quen biết hàng xóm xung quanh. Cô sống tại một chung cư cao cấp, từ ban công có thể nhìn thấy quang cảnh sôi động của Tokyo. Thời gian này, cô đang quay bộ phim chuyển thể từ tác phẩm Nhật ký của một ông già điên của nhà văn Nhật Bản Junichiro Tanizaki.

Trước tin đồn có bạn trai mới, Băng Băng không lên tiếng. Diễn viên từng hẹn hò diễn viên Lý Thần, sau đó được cho yêu một doanh nhân là Quách Nham Long nhưng không xác nhận. Gần đây, cô tiết lộ có nhiều người theo đuổi.

Phạm Băng Băng sinh ngày 16/9/1981 tại Sơn Đông, Trung Quốc. Từ nhỏ, cô đã sớm bộc lộ tài năng nghệ thuật được di truyền từ cha mẹ. Năm 17 tuổi, người đẹp bắt đầu sự nghiệp diễn xuất và được nhiều người biết đến khi đóng vai Kim Tỏa trong phim Hoàn Châu cách cách.

Diễn viên Phạm Băng Băng. Ảnh: Weibo

Hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, mỹ nhân góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng cả điện ảnh lẫn truyền hình như Võ Mị Nương truyền kỳ, Tôi không phải Phan Kim Liên... Tuy nhiên, nữ diễn viên vướng scandal trốn thuế năm 2018, bị buộc tội và phải đền bù hơn 100 triệu USD để thoát cảnh tù tội. Sự nghiệp của Băng Băng gián đoạn từ đó tới nay. Cô hiện vẫn chưa có nhiều cơ hội quay lại showbiz với vai trò diễn viên. Băng Băng có hơn 63 triệu người theo dõi trên Weibo.