Nữ tiếp viên hãng Vietjet xinh như nàng thơ, mặc gợi cảm tôn đường cong hoàn hảo

Thứ Ba, ngày 01/02/2022 19:30 PM (GMT+7) Chia sẻ

Nữ tiếp viên hàng không Vietjet Air Nguyễn Ngọc Mai ghi điểm nhờ gu thời trang quyến rũ, tôn dáng triệt để vào ngày Tết.

Nguyễn Ngọc Mai là nữ tiếp viên hàng không hãng Vietjet Air, nổi tiếng trên mạng xã hội khi xuất hiện trên khán đài, cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam tại Mỹ Đình trong trận đấu gặp đội tuyển UAE. Ở ngoài đời, Ngọc Mai gây ấn tượng bởi sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng thân hình gợi cảm và ghi điểm nhờ gu thời trang quyến rũ, tôn dáng triệt để sau khi rời đồng phục ngành.

Ngọc Mai là nữ tiếp viên hàng không hãng Vietjet Air, được nhiều khán giả biết đến khi xuất hiện trên khán đài cổ vũ cho ĐT Việt Nam trong trận đấu gặp ĐT UAE.

Để mặc đẹp, cô luôn lựa chọn trang phục tập trung vào thế mạnh, đồng thời che được các khuyết điểm cơ thể và phù hợp với hoàn cảnh là quan trọng nhất. Chẳng hạn như dịp Tết Nguyên đán, Ngọc Mai cho biết, cô sẽ mặc những trang phúc với gam màu tươi tắn mà vẫn đủ nhã nhặn như đỏ, vàng, kem, xanh…

"Tết còn là dịp hội họp gia đình, việc ăn mặc hở hang sẽ gây mất điểm, nên hãy tránh váy áo khoét cổ sâu hay quá ngắn. Những trang phục gọn gàng, tôn dáng sẽ rất phù hợp với Mai và chị em ngày xuân để dễ dàng trong ăn uống, đi lại chúc Tết. Thay vì những phụ kiện điệu đà làm mình lạc lõng, bạn có thể chọn những bông tai xinh xẻo kích thước vừa đủ, túi xách thời trang để tô điểm phù hợp với trang phục của mình.

Trong trường hợp mặc váy hai dây, Mai sẽ lưu ý lựa cổ không quá sâu, và choàng ngoài một chiếc blazer. Năm nay các brand đang thịnh set đồ mix với quần sooc ống rộng chất liệu tafta, phi bóng với kiểu may phồng giúp hông trông to hơn, chân thon gọn hơn. Mai cũng đã chuẩn bị một set vest vạt cổ sâu chiết eo nhẹ kèm quần sooc ống rộng màu đỏ mận may bằng vải tafta bóng. Nghe cũng khá gợi cảm đúng không các bạn, nên Mai sẽ mặc thêm áo ngang ngực bên trong áo vest, và quần bảo hộ nữa nha, vì ống quần sooc rộng khi ngồi hoặc cúi dễ bị hở", Ngọc Mai tiết lộ.

Ở ngoài đời, Ngọc Mai gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp cùng gu mặc quyến rũ, tôn đường cong nữ tính.

Vào dịp Tết, Ngọc Mai ưu ái váy áo có màu sắc trang nhã.

Nói về việc lựa chọn trang phục theo trào lưu hay ưu tiên phong cách cá nhân, Ngọc Mai cũng bật mí, cô sẽ kết hợp cả hai vì thời trang là một vòng lặp, các xu hướng sẽ liên tục quay lại. Nhưng mỗi mùa, mỗi năm vẫn sẽ có trend, xu hướng, tip mix & match nổi bật của khoảng thời gian đó. "Nếu bạn theo phong cách an toàn, rất đơn giản chọn váy áo xinh xắn là hiển nhiên đẹp. Mai hay theo dõi các bạn fashionista, brand trên instagram để biết gam màu của mùa, trendy mặc đẹp gần đây. Tuy nhiên vì công việc và một phần tính cách Mai khá nhẹ nhàng, nên dù theo trào lưu thì Mai vẫn sẽ không quá phá cách và giữ ở vùng an toàn của mình", cô nói.

Các bộ trang phục ôm sát cơ thể, có điểm nhấn là chi tiết đính đá bắt mắt, rất phù hợp với những bữa tiệc bên bạn bè đầu năm mới.

Váy hoa nhẹ nhàng là sự lựa chọn tuyệt vời dành cho những cô nàng yêu thích phong cách điệu đà, nữ tính.

Nguồn: http://danviet.vn/nu-tiep-vien-hang-vietjet-xinh-nhu-nang-tho-mac-goi-cam-ton-duong-cong-hoan-ha...Nguồn: http://danviet.vn/nu-tiep-vien-hang-vietjet-xinh-nhu-nang-tho-mac-goi-cam-ton-duong-cong-hoan-hao-5020221219299292.htm