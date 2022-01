"Mẹ kế đẹp nhất màn ảnh Nhật" hút hơn 4,2 triệu lượt xem vì quá đẹp

Thứ Hai, ngày 03/01/2022 19:15 PM (GMT+7)

Clip review phim "Bản nhạc Blues của mẹ kế và con gái" đang nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng vì mẹ kế quá xinh đẹp lại tốt bụng.

Mới đây, clip review phim Bản nhạc Blues của mẹ kế và con gái (Stepmom và Daughter Blues/Gibo to Musume no Blues) do cựu người mẫu nội y Ayase Haruka đóng vai dì ghẻ được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, thu hút 4,2 triệu lượt xem, hơn 190 ngàn lượt thích và gần 1000 bình luận. Kèm theo đó, profile của Ayase cũng được săn lùng ngay lập tức. Trong phim, Ayase khoác lên mình những trang phục công sở hoặc nội trợ ở nhà nhưng vẫn vô cùng nổi bật.

Được biết, Ayase Haruka sinh năm 1985, là cựu thiên thần nội y nổi tiếng của xứ sở phù tang nhờ sở hữu gương mặt ngây thơ, thể hình bốc lửa. Cô gia nhập làng giải trí từ năm 2000. Chỉ hơn 1 năm sau đó, cô đã nhận được vai diễn đầu tay trong Kindaichi Shonen no Jikenbo và hạn chế xuất hiện với những hình ảnh diện nội y gợi cảm.

Từ năm 2003, Ayase gần như trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh với những bộ phim như Cách tôi sống, Socrates trong tình yêu, Đấu trường Kyokugensuiri, Honto Ni Atta Kowai Hanashi, Satomi Hakkenden, Số phận đỏ, Hành trình dưới mặt trời lúc nửa đêm, Tình yêu của đời tôi, Jin 1&2, Gibo to Musume no Blues, Người vợ nghĩa hiệp....

Ayase bước chân vào làng giải trí từ năm 2000 với vai trò là người mẫu nội y.

Để sở hữu một thân hình đẹp, ngoài việc tập thể thao, Ayase còn chú trọng đến việc đi bộ. Cô thường dành 1 tiếng để đi bộ mỗi ngày. Tuy nhiên không chỉ đi đơn thuần, một trong những điều quyết định đến việc duy trì vóc dáng đó là hóp bụng – mở bụng trong suốt chặng đường đi.

Chế độ ăn và nguồn thức ăn cũng rất quan trọng trong bí quyết giữ dáng của người đẹp. Cô thích ăn bí ngô trong các bữa ăn. Bởi bí ngô giúp ta cảm thấy no nhanh hơn. Theo đó cảm giác thèm ăn sẽ không còn và hạn chế tối đa tình trạng ăn vặt, nhờ vậy phần mỡ thừa sẽ được tiêu hao tối đa trong ngày và không bao giờ lo tăng cân. Bữa ăn của cô cũng có nhiều rau củ tươi ngon, bởi rau củ các loại đều rất tốt cho sức khỏe. Vì vậy, thay vì chỉ có một loại rau hay củ thì cô thường bày ra 4-5 loại rau củ khác nhau trong bữa ăn, vừa đa dạng dinh dưỡng nhưng lại rất ít calo.

Cô gây ấn tượng bởi gương mặt ngây thơ, thể hình bốc lửa trong những bộ hình nội y nóng bỏng.

Tăng cường thịt trắng trong các bữa ăn thay vì lạm dụng ăn thịt đỏ cũng là một trong những bí quyết chăm sóc sức khỏe của Ayase. Bởi thành phần acid béo omega-3 không chứa chất béo bão hòa có trong cá rất tốt cho sức khỏe, ngăn chặn béo phì và bệnh tim mạch. Ngoài ra, cô còn sử dụng tinh dầu đậu nành thay vì mỡ động vật và luôn tuân thủ việc lựa chọn trái cây theo mùa.

Người đẹp áp dụng chế độ ăn uống cầu kỳ để giữ dáng và sử dụng kỹ thuật đi bộ đặc biệt giúp thể hình luôn cân đối, thon thả.

