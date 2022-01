Cô gái bán hàng là gương mặt ảnh bìa Hoa học trò, xinh hơn nhờ 3 lần dao kéo

Thứ Ba, ngày 04/01/2022 05:01 AM (GMT+7)

Tường Vi đăng tải hình ảnh đứng bán thịt, khoe khéo sắc vóc trẻ trung, quyến rũ ở tuổi 32.

Mới đây, Tường Vi gây chú ý trên mạng xã hội khi đăng tải hình ảnh đứng bán thịt, khoe khéo sắc vóc trẻ trung, quyến rũ ở tuổi 32. Tường Vi được nhiều khán giả biết đến qua các bộ phim Cô Thắm về làng; Bỗng dưng muốn khóc; Cá Rô, em yêu anh. Không chỉ thế, cô còn thử sức với vai trò là nữ diễn viên kịch nói, MC. Cô bước chân vào còn đường nghệ thuật khi trở thành người mẫu ảnh cho các tờ báo tuổi teen như Mực tím, Hoa học trò.

Hình ảnh mới của Tường Vy nhận được nhiều lượt yêu thích của cư dân mạng.

Là người sở hữu gương mặt ngọt ngào, vẻ đẹp ngây thơ nhưng Tường Vi vẫn quyết định nâng mũi vì không hài lòng bởi cánh mũi to, thô. Tuy nhiên, sau lần nâng mũi đầu tiên, Tường Vi lại gây xôn xao vì mũi xiêu vẹo khiến cho tổng thể gương mặt kém hài hòa. Chính vì thế, để tránh khỏi lời dị nghị, Tường Vi gần như "mất tích" khỏi làng giải trí. Chia sẻ về điều này, nữ diễn viên cho biết, lần đầu tiên quyết định "dao kéo" nhưng cô đã quá chủ quan khi lựa chọn cơ sở thẩm mỹ không uy tín, dẫn đến "tiền mất tật mang".

Thời điểm mới nâng mũi lần đầu tiên, Tường Vi xuất hiện với diện mạo gây ngỡ ngàng.

Đặc biệt, thời điểm mới xuất hiện sau khi sửa mũi, Tường Vi nhận về không ít ý kiến trái chiều. Nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối, cho rằng, Tường Vi không cần thiết phải đụng "dao kéo" vì cô vốn sở hữu nhan sắc xinh đẹp và có nụ cười rạng ngời cùng đường nét gương mặt tự nhiên. Sau 2 lần nâng mũi tiếp theo, Tường Vi cuối cùng cũng nhận về kết quả ưng ý. Trong những hình ảnh khoe hiện tại, nữ diễn viên thu hút mọi ánh nhìn với khuôn mặt sắc sảo và chiếc mũi cao, thon gọn.

Nhan sắc hiện tại của Tường Vi nhận được nhiều lời khen.

Sau 3 lần nâng mũi, Tường Vi đã nhận về kết quả ưng ý.

Để đáp ứng lượng lớn nhu cầu tân trang nhan sắc của phái nữ hiện nay, nhiều cơ sở làm đẹp mọc lên như nấm và hoàn toàn hoạt động dưới hình thức “chui”. Nếu chẳng may chọn phải những địa chỉ trên, các chị em sẽ bị rủi ro trong quá trình thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ là rất cao.

Đây là lý do vì sao, các cô gái nên lựa chọn địa điểm thẩm mỹ viện uy tín, trước tiên chính là quy trình phẫu thuật chặt chẽ, an toàn, dịch vụ tốt. Bên cạnh đó, những địa chỉ này chắc chắn sẽ đảm bảo các tiêu chí khắt khe về độ an toàn do Bộ Y Tế đưa ra, được cấp phép hoạt động, khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm. Không chỉ thế, trình độ và tay nghề của bác sĩ thẩm mỹ đứng mổ chính là yếu tố nòng cốt quyết định đến thành công của ca phẫu thuật. Ngoài ra, địa điểm thẩm mỹ viện uy tín sẽ luôn cập nhật xu hướng thẩm mỹ hiện đại và mới nhất. Ở mỗi dịch vụ thẩm mỹ, tiêu chí đẹp tự nhiên, an toàn và “tuổi thọ thẩm mỹ” chính là những mong muốn mà các chị em hướng đến.

