Nữ diễn viên ba lần đi thi mới đăng quang hoa hậu

Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Lào 2025 đã diễn ra tối 22/9 với chiến thắng thuộc về người đẹp Lattana Munvilay. Cô giành quyền tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tổ chức ở Thái Lan vào tháng 11.

Lattana Munvilay là ứng viên sáng giá ngay từ đầu mùa giải, được nhiều chuyên trang sắc đẹp và khán giả dự đoán giành thành tích cao.

Lattana Munvilay năm nay 31 tuổi, là diễn viên và người mẫu.

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Lào có vẻ đẹp hiện đại, quyến rũ. Nhan sắc của Lattana Munvilay được nhiều khán giả khen ngợi.

Bên cạnh năng khiếu nghệ thuật, người đẹp có thành tích học tập ấn tượng. Daeng hoàn thành chương trình tại trường Trung học Phổ thông Vientiane với học bổng từ Kumamoto. Sau đó, cô theo học chương trình cử nhân tại Khoa Kiến trúc, Đại học Quốc gia Lào và nhận được học bổng từ AUSAID.

Daeng có nhiều kinh nghiệm trên sàn diễn thời trang. Cô bắt đầu sự nghiệp người mẫu vào năm 2017 và hoạt động tích cực trong ngành kể từ đó.

Cô cũng có kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng. Lattana Munvilay từng hai lần thi Hoa hậu Hoàn vũ Lào vào các năm 2019 và 2022 nhưng không giành thành tích. Với quyết tâm, trong lần thứ ba quay lại Hoa hậu Hoàn vũ Lào, người đẹp đã chạm tới chiếc vương miện.

Câu chuyện về sự kiên trì của Lattana Munvilay nhận được sự khen ngợi của khán giả, truyền cảm hứng cho nhiều cô gái.

Ngoài các cuộc thi sắc đẹp, Daeng còn có kinh nghiệm trong lĩnh vực diễn xuất. Cô đã tham gia bộ phim The Long Walk , do Mattie đạo diễn. Đây là bộ phim đầu tiên của Lào được phát sóng trên nền tảng toàn cầu Netflix.

Người đẹp cũng trở thành cố vấn của chương trình The Wow Lào mùa 2.

Daeng có tham vọng dẫn dắt công ty thiết kế của riêng mình trở thành một trong những công ty hàng đầu cả nước. Cô cũng mơ ước sử dụng kỹ năng về lĩnh vực kiến ​​trúc để đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng và đất nước.

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Lào có vóc dáng quyến rũ, chiều cao ấn tượng và kỹ năng trình diễn cuốn hút.

Ngoài đời, người đẹp có phong cách hiện đại, sexy.

Lào có thành tích khiêm tốn ở sân chơi Hoa hậu Hoàn vũ. Đại diện Lào duy nhất từng lập được thành tích ở sân chơi Hoa hậu Hoàn vũ là Paxengxa Lor, lọt vào Top 16 chung cuộc năm 2022. Lor cũng làm nên lịch sử khi là người phụ nữ H'Mông đầu tiên tham gia Hoa hậu Hoàn vũ.