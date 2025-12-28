Váy áo tôn đường cong của 'Hoa khôi bắn súng' Việt Nam

Tại SEA Games 33 vừa kết thúc ở Thái Lan, Phí Thanh Thảo đoạt HC bạc đồng đội 10 m súng trường hơi nữ và phá kỷ lục nội dung 10 m súng trường hơi cá nhân nữ, với 627,6 điểm.

Phí Thanh Thảo, 31 tuổi, quê ở Thạch Thất, Hà Nội. Cô thuộc biên chế đội bắn súng Quân đội và mang hàm Thượng úy. Người đẹp đang hẹn hò cầu thủ bóng đá Phạm Lý Đức. Cô cho biết đam mê thể thao từ khi là học sinh cấp một. Ngoài bắn súng, cô còn giỏi bơi, lặn.

Thanh Thảo được xem là trụ cột của tuyển bắn súng Việt Nam. Bên cạnh tài năng, cô gây ấn tượng với vẻ ngoài xinh xắn, gu mặc gợi cảm nên được mọi người đặt biệt danh là hoa khôi. Vận động viên thích thay đổi nhiều kiểu tóc như bob thẳng, lob uốn xoăn, nhuộm tóc bạch kim để làm mới hình ảnh, tạo nguồn hứng khởi.

Có vóc dáng cân đối và săn chắc do luyện tập từ bé, Thanh Thảo có thể diện nhiều phong cách. Nhờ nhan sắc, cô được một số thương hiệu mời làm người mẫu. Người đẹp cho biết chụp hình thời trang giúp cô làm mới hình ảnh, thêm "gia vị" cho cuộc sống.

Thanh Thảo có gu mặc phóng khoáng, ưa chuộng những thiết kế cắt xẻ, crop top, quần shorts, bodysuit, váy mini. Tuy nhiên, xạ thủ cho biết cô tự tin nhất khi mặc trang phục thi đấu chuyên dụng và quân phục.

Trên trang cá nhân, cô được người hâm mộ khen đẹp và tạo dáng chuyên nghiệp không thua kém người mẫu.

Thanh Thảo chuộng phong cách đường phố mang hơi thở thập niên 1990 và 2000. Tự tin với vòng eo nhỏ, cô thường diện crop top kết hợp quần shorts, bermuda. Người đẹp còn đính khuyên rốn để làm đẹp mỗi lần mặc áo ngắn.

Tủ đồ của cô cũng có nhiều mẫu sơ mi cách điệu với dáng tay phồng, giúp người mặc trẻ trung hơn.

Thanh Thảo dạo phố với kiểu bodysuit tối giản khoét hông cao của thập niên 1980, kết hợp chân váy denim ngắn trên gối và kính râm. Khi mua sắm, vận động viên quan tâm đến phom dáng, ưu tiên dáng ôm, cắt cúp vừa phải sao cho tôn đường cong. Cô thường chọn thiết kế giá bình dân để tiện thay đổi mà không lãng phí.

Thanh Thảo cũng thích tìm hiểu nhiều xu hướng trang điểm, như douyin. Khi ra ngoài, cô luôn thoa kem chống nắng và makeup tự nhiên, kẻ eyeliner mắt mèo và tô son.

Người đẹp theo đuổi mốt mũ đan móc - xu hướng được giới trẻ châu Á yêu thích từ năm ngoái.