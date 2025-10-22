Những phong cách mùa thu giới trẻ ưa chuộng

Trang phục dệt kim mỏng là một trong những món đồ được đẩy mạnh Thu năm nay. Giới trẻ Việt và thế giới lựa chọn chất liệu này bởi phù hợp với thời tiết, khí hậu ngày càng nóng lên. Cách chọn kiểu dáng và phối đồ của gen Z thể hiện sự phóng khoáng và sáng tạo.

Rộ lên từ hai năm nay, áo len trễ vai được nhiều bạn trẻ yêu thích khi đem lại vẻ nữ tính. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng kiểu áo này không có tính ứng dụng cao vì chất liệu quá nóng so với mùa thu, kiểu dáng hở lại gây lạnh vào mùa đông.

So với mọi năm, cardigan năm nay được làm mỏng hơn. Ngoài len truyền thống, áo còn được làm bằng cotton mỏng, vải lanh.

Áo khoác da toát lên vẻ ngầu, được cả nam và nữ yêu thích. Phong cách của những năm 1990 trở lại mạnh mẽ càng khiến kiểu áo này thịnh hành. Những người ưa sự phóng khoáng, tự do, unisex phù hợp với mẫu áo này.

Nhiều người trẻ còn lăng xê áo gió thể thao. Thiết kế này đang được nhiều nhà mốt thế giới phát triển, trong đó có Saint Laurent. So với trước đây, áo gió thể thao hiện nay được cải tiến, trông thời trang và dễ ứng dụng hơn.

Kiểu áo polo dài tay từng bị xem là mốt thảm họa của thập niên 2000 vẫn tiếp tục duy trì sức hút từ năm ngoái tới nay. Để tạo vẻ trẻ trung, bạn nên chọn họa tiết kẻ ngang, phối bốt cao hoặc sneakers.

Quần ống rộng thùng thình cũng nằm trong danh sách thiết kế hot. Công thức phối được nhiều người áp dụng nhất là đi kèm giày chunky đế thô, phối blazer hoặc áo phông mini bó sát.

Sweatshirt được xem là món đồ không thể thiếu mỗi khi trời se lạnh. Chất liệu da cá hoặc lót bông đều phù hợp với mùa này. Một trong những cách phối dễ nhất là kết hợp chân váy mini và giày Mary Jane.

Chân váy midi dáng chữ A xòe nhẹ đang lên ngôi, thay thế kiểu váy xòe rộng của mùa hè. Dáng váy gọn gàng giúp người mặc tôn chiều cao, tạo vẻ thanh lịch. Các bạn trẻ thường chọn giày búp bê, tất bèo nhún hoặc sneakser.