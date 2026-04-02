Những nàng hậu Miss World Vietnam sở hữu học vấn ấn tượng

Tân Miss World Vietnam 2025 Phan Phương Oanh gây chú ý khi có học vấn ấn tượng. Cô tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân với GPA 3.63/4.0. Trong quá trình học, người đẹp nhận học bổng khuyến khích học tập ở học kỳ II năm học 2023–2024 và học kỳ I năm học 2024–2025.

Phương Oanh đạt IELTS 7.5 và có chứng chỉ tiếng Trung HSK 3. Bên cạnh học tập, người đẹp còn tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa khi là đại sứ truyền thông của các chương trình sinh viên như Global Volunteer – AIESEC, Bản Lĩnh Marketer, Nghệ Rối… Cô cũng từng là Chủ tịch CLB Phan Đình Phùng Dance Club và cùng đội giành Quán quân High School Best Dance Crew 2020.

Á hậu 1 Miss World Vietnam Lê Phương Khánh Như hiện là sinh viên năm cuối khoa Du lịch, Đại học Kinh tế TP.HCM. Khánh Như hoạt động nổi bật trong lĩnh vực dẫn chương trình với vai trò MC song ngữ, từng cộng tác với Tổng Lãnh sự quán Đức tại TP.HCM và nhiều thương hiệu nổi tiếng.

Trong học tập và hoạt động sinh viên, cô ghi dấu với nhiều thành tích như Quán quân cuộc thi MC song ngữ Én Vàng UEF 2024, Á khôi 1 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam khu vực miền Nam 2023, Top 10 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023 và danh hiệu “Nữ sinh nhân ái”. Khánh Như cũng từng đạt học bổng hỗ trợ học tập 150% tại Đại học Kinh tế TP.HCM, đồng thời tham gia nhiều cuộc thi học thuật như tranh biện, dịch thuật, lồng tiếng tiếng Anh và đạt các giải thưởng cao.

Trương Tâm Như - Á hậu 2 Miss World Vietnam 2025 cũng sở hữu bảng thành tích học tập nổi bật. Cô đạt IELTS 8.0, có 12 năm liền là học sinh giỏi và từng giành nhiều giải thưởng trong các kỳ thi tiếng Anh, trong đó có Huy chương đồng Olympic tiếng Anh trên Internet.

Tâm Như đang là sinh viên Đại học FPT Đà Nẵng, đạt học bổng 30% cho toàn khóa học và danh hiệu sinh viên giỏi 4 kỳ liên tiếp. Cô cũng đăng quang Hoa khôi Đại học FPT Đà Nẵng 2024. Ngoài ra, người đẹp tích cực tham gia các dự án cộng đồng như sáng lập dự án “English Makes Life – Tiếng Anh cho em”, tham gia dự án “SafeEdu” về phòng chống ma túy và bạo lực học đường, đồng thời cùng đội thi giành giải Nhì toàn quốc cuộc thi “Trường học không ma túy 2024”.

Miss World Vietnam 2019 Lương Thùy Linh cũng nổi tiếng là mỹ nhân có học vấn cao. Thời phổ thông, cô sở hữu bằng IELTS với số điểm 7.5, trong đó kỹ năng nghe, đọc của người đẹp nổi trội hơn với số điểm gần như tuyệt đối 8.5. Năm 2022, nàng hậu tốt nghiệp đại học Ngoại thương với tấm bằng Xuất sắc, điểm trung bình tích lũy đạt 3.6/4.0. Lương Thuỳ Linh đang là giảng viên trường Đại học Đại Nam. Cô cũng tiếp tục học chương trình Tiến sĩ tại trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Xuất phát điểm với ngôi Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022, Lê Nguyễn Bảo Ngọc được đánh giá là mỹ nhân có trình độ học vấn nổi trội hơn cả. Năm 2025, cô tốt nghiệp đại học loại giỏi, ngành Quản trị kinh doanh, chương trình đào tạo liên kết giữa trường Đại học Quốc tế và Đại học West of England (Anh). Trước đó, người đẹp gây ấn tượng khi nhận được học bổng 10.000 AUD của Đại học New South Wales (Australia), học bổng SEED do chính phủ Canada tài trợ, học bổng Nhà lãnh đạo Liên doanh của Quest Venture Singapore, học bổng từ Đại học Quốc gia Singapore... Về năng lực ngoại ngữ, nàng hậu sở hữu IELTS 8.0.

Miss World Vietnam 2022 Huỳnh Nguyễn Mai Phương cũng khiến khán giả ngưỡng mộ. Thời đi học, cô từng giành giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Anh năm 2016, giải Ba học sinh giỏi Tiếng Anh cấp tỉnh 2017, nhiều lần nhận học bổng của trường. Thời điểm đăng quang, người đẹp đã sở hữu chứng chỉ IELTS 8.0. Mai Phương tốt nghiệp Đại học Đồng Nai và đang tiếp tục học ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM.