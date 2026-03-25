'Người yêu cũ' Steven Nguyễn đời thực sexy thế nào?

"Không giới hạn" những tập gần đây gây thu hút hơn khi xuất hiện Hà Lê (Thùy Anh) - người yêu cũ của Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn). Sự xuất hiện của nhân vật do Thùy Anh thủ vai đã tạo nên nhiều kịch tính, sóng gió cho chuyện tình của cặp đôi chính và gây tranh luận trên màn ảnh VTV.

Theo nữ diễn viên, dù là vai diễn ngắn nhưng cô cũng chuẩn bị tâm lý nhận nhiều "gạch đá" từ khán giả. Bởi nhân vật Hà Lê là người cũ quay trở lại đúng thời điểm Kiên đã có bạn gái, nên nữ diễn viên lo ngại khán giả sẽ không có thiện cảm.

Thùy Anh (SN 1995, quê Hà Nội) là gương mặt quen thuộc với khán giả VTV qua các phim: Cả một đời ân oán, Tình yêu và tham vọng, Đừng nói khi yêu, Chúng ta của 8 năm sau… và phim điện ảnh: Gái già lắm chiêu 2, Gái già lắm chiêu 3, Rừng thế mạng, Lật mặt 8…

Không chỉ ghi dấu ấn qua các vai diễn, ngoài đời, Thùy Anh còn gây chú ý bởi nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp và thân hình gợi cảm với số đo 3 vòng 82-60-88cm.

Thùy Anh thừa nhận “nghiện” tập thể thao, thường dành khoảng 4 tiếng/ngày để rèn luyện. Bí quyết giúp nữ diễn viên duy trì vóc dáng gọn gàng, săn chắc là tập gym, chơi boxing, pickleball đều đặn.

Sở hữu thân hình nóng bỏng nên không ngạc nhiên khi trang phục được Thùy Anh ưa chuộng luôn là những thiết kế cut-out táo bạo hoặc ôm body, cá tính.

Vòng eo đáng mơ ước của Thùy Anh.

"Ở độ tuổi này, tôi nghĩ thời trang không chỉ là mặc đẹp mà còn là cách thể hiện khí chất của chính mình", Thùy Anh bộc bạch.

Về việc chăm sóc sắc đẹp, Thùy Anh cho biết do lịch làm việc bận rộn nên cô không có nhiều thời gian đến spa thường xuyên. Nữ diễn viên thỉnh thoảng chỉ thực hiện một số liệu trình đơn giản, còn lại chủ yếu tự chăm sóc da và cơ thể tại nhà.