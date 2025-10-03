Người đẹp vạ miệng khi ăn tiệc tối cùng ông Nawat

Tối 1/10, top 10 thí sinh nhận được nhiều lượt bình chọn nhất từ khán giả đã tham dự buổi tiệc tối cùng ông Nawat - Chủ tịch Miss Grand Intenational và bà Teresa - Phó chủ tịch.

Trong buổi tiệc tối, từng thí sinh giao lưu và chia sẻ về những nét đặc sắc của quốc gia mình đại diện. Người đẹp Ecuador - Samantha Quenedit - đã giới thiệu mọi người về sản phẩm chocolate của quê hương cô, kèm lời giới thiệu đây là loại chocolate ngon nhất thế giới.

Sự việc ồn ào giữa hai người đẹp Peru và Ecuador gây chú ý trên các diễn đàn sắc đẹp.

Khi Samantha Quenedit đang thuyết trình thì bất ngờ người đẹp Peru - Flavia López - chen ngang và nói rằng ca cao để làm chocolate đến từ Peru và cười to khiến các thí sinh bất ngờ.

Sự việc gây xôn xao trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều người cho rằng người đẹp Peru kém duyên khi chen ngang lúc người đẹp Ecuador đang phát biểu. Cô cũng nhận về nhiều chỉ trích từ cộng đồng fan của người đẹp Ecuador.

"Sao đi thi mà hơn thua quá vậy, nhất là lại giữa chốn đông người", "Kém duyên quá, lúc đấy nhìn mặt ai cũng ngỡ ngàng", "Đặc sản của Miss Grand nên cũng không có gì bất ngờ"... khán giả bình luận.

Buổi tiệc tối cùng ông Nawat được xem là phần thưởng dành cho những người đẹp chiến thắng trong cuộc bình chọn Top 10 Pre-Arrival. Đây là hoạt động thường niên gây chú ý của cuộc thi. Những người đẹp tham gia buổi tiệc này thường đạt giải cao trong đêm chung kết.

Năm nay, đại diện Việt Nam - Nguyễn Thị Yến Nhi không đủ bình chọn để tham gia tiệc tối của ông Nawat. Trong top 10 ăn tiệc, các đại diện châu Mỹ chiếm đa số. Họ đều là những gương mặt tiềm năng của cuộc thi như Ecuador, Peru, Brazil, Venezuela, Mexico, Guatemala, Paraguay.

Đại diện Ecuador - Samantha Quenedit Sánchez được đánh giá là ứng viên tiềm năng cho vương miện Hoa hậu Hòa bình 2025. Cô năm nay 25 tuổi, đã tốt nghiệp ngành Truyền thông và là nhà sản xuất sự kiện, ca sĩ, nghệ sĩ biểu diễn và người có sức ảnh hưởng tại quê nhà. Cô đang điều hành Proarte Estudio de Danza, một học viện khiêu vũ được trao giải thưởng quốc tế.

Trong khi đó, đại diện Peru - Flavia López cũng là một trong những thí sinh nổi bật của khu vực châu Mỹ với vẻ đẹp sắc sảo, hiện đại. Người đẹp thể hiện quyết tâm mang chiếc vương miện Miss Grand thứ ba về cho Peru sau thành tích của người đẹp María José Lora (2017) và Luciana Fuster (2023).

Sự việc giữa hai người đẹp Ecuador và Peru trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều khán giả cho rằng họ đã quá quen với những ồn ào ở cuộc thi của ông Nawat. Nhiều năm qua, sân chơi sắc đẹp này luôn gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 đang diễn ra ở Thái Lan với sự tham dự của 76 thí sinh. Cuộc thi diễn ra từ 1/10, chung kết dự kiến ngày 18/10 tại hội trường MGI Hall ở Bangkok, Thái Lan. Đương kim hoa hậu là người đẹp Philippines - Christine Juliane Opiza.