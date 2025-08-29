Người đẹp tóc tém đại diện Pháp thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025

Ngày 27/8, tổ chức Hoa hậu Pháp thông báo người đẹp Eve Gilles - Hoa hậu Pháp 2024 - đã được bổ nhiệm trở thành đại diện Pháp tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tổ chức ở Thái Lan vào tháng 11.

"Eve Gilles sẽ sang Thái Lan vào tháng 11 để dự thi và khoác lên mình lá cờ Pháp trên đấu trường quốc tế", ban tổ chức Hoa hậu Pháp cho biết.

Thông tin Eve Gilles dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 nhận được sự phản ứng tích cực từ các fan sắc đẹp quốc tế. Nhiều người bày tỏ tin tưởng Eve Gilles sẽ giúp Pháp tỏa sáng ở đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ.

Eve Gilles đại diện Pháp dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

Trong khi đó nhiều fan Việt cho rằng mái tóc tém cá tính và làn da nâu khỏe mạnh của Eve Gilles gợi nhớ hình ảnh H'Hen Niê ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2018 cũng được tổ chức ở Thái Lan.

"Vẻ đẹp cá tính quá", "Mái tóc tém cùng nhan sắc hiện đại, khỏe khoắn này chắc chắn sẽ làm nên chuyện ở Hoa hậu Hoàn vũ", "Cô ấy làm tôi nhớ đến hình ảnh H'Hen Niê"... cư dân mạng bình luận.

Eve Gilles đăng quang Hoa hậu Pháp 2024. Với danh hiệu này, cô có thể lựa chọn dự thi đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Thế giới hoặc tập trung vào nhiệm kỳ hoa hậu trong nước.

Eve Gilles năm nay 22 tuổi, là sinh viên khoa Toán, Đại học Lille. Cô là thí sinh duy nhất để tóc tém tại cuộc thi Hoa hậu Pháp 2023. Sự xuất hiện của người đẹp với mái tóc tém ở cuộc thi nhan sắc lâu đời nhất nước Pháp đã gây tranh cãi.

Sau đêm chung kết, Eve Gilles không nhận được sự ủng hộ từ khán giả quê nhà. Một bộ phận lớn người dùng mạng xã hội Twitter chế ảnh cô, so sánh với những nhân vật trong phim hoạt hình để chế giễu người đẹp.

Khác với khán giả Pháp, những người dùng mạng xã hội tại Anh lại dành nhiều lời khen ngợi cho Eve Gilles. Họ nhận xét cô có vẻ đẹp cá tính và đậm chất điện ảnh.

Eve Gilles có cha mẹ đến từ Réunion, một hòn đảo ở Ấn Độ Dương. Cô là đại diện của vùng Nord-Pas-de-Calais. Eve từng thẳng thắn nói về việc cần thiết phải đa dạng hóa tiêu chuẩn sắc đẹp và hiện đại hóa cuộc thi nhan sắc vốn bị chỉ trích là phân biệt giới tính.

"Tôi muốn chứng minh cuộc thi và xã hội đang phát triển, đại diện của phụ nữ cũng rất đa dạng. Theo quan điểm của tôi, vẻ đẹp không giới hạn ở kiểu tóc hay hình dáng ", cô chia sẻ.

Năm ngoái, đại diện Pháp tại Hoa hậu Hoàn vũ ở Mexico là người đẹp Indira Ampiot đã lọt vào top 30. Pháp có hai lần đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ vào các năm 1953 (Christiane Martel) và 2016 (Iris Mittenaere).