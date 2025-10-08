Người đẹp thành Tuyên mix đồ xuống phố ngày thu sang chảnh và nữ tính

Style "bánh bèo" xuống phố gợi cảm

Lương Thu Trang là mỹ nhân nổi tiếng trong làng phim đất Bắc hội tụ được cả "thanh lẫn sắc". Với lợi thế sắc vóc, mỹ nhân VFC "cân đồ" rất tốt. Ví dụ ở trong hình ảnh này, Lương Thu Trang ngọt ngào với style váy yếm thiết kế bồng bềnh dịu dàng.

Hay trong out-fit màu trắng này, với các đường cut-out đầy táo bạo, Lương Thu Trang khoe khéo được vẻ sexy nóng bỏng.

Ở thiết kế với đầm ngắn, Lương Thu Trang khoe trọn đôi chân dài nuột nà khi xuống phố.

Trong lần đi sự kiện, người đẹp lại hóa cô gái "bánh bèo" mà vẫn quyền lực với đầm 2 dây màu đỏ đính hoa lớn làm điểm nhấn.

Hoặc với trang phục đầm nhung khiến Lương Thu Trang vừa điệu đà mà vẫn gợi cảm.

Style năng động, nhẹ nhàng

Trong hình ảnh này, người đẹp Tuyên Quang giản dị với áo và chân váy đồng màu nhẹ nhàng. Cô mix cùng túi LV để nâng khí chất sang trọng.

Hoặc ở outfit này, người đẹp mix đồ đơn giản với áo thun sọc ngang và quần hồng cùng sneaker năng động.

Lúc xuống phố hẹn hò "chill chill" mùa thu cùng bạn bè, cô diện chân váy xếp ly màu beige cùng áo thun tối màu giản dị.

Có lúc người đẹp cá tính với croptop cùng quần thun đen khi tham gia một chương trình đòi hỏi vận động nhiều.

Khi trời chớm lạnh, Lương Thu Trang gợi ý cách mix đồ với đồ bộ màu beige cùng sneaker trắng mix cùng tui Dior sành điệu.

Mix đồ thành quý cô thanh lịch

Lương Thu Trang trong trang phục này gợi nhớ đến một quý cô vừa dịu dàng mà vẫn thanh lịch. Thiết kế của người đẹp tưởng đơn giản nhưng lại có điểm nhấn là chiếc thắt lưng thương hiệu Diror xịn xò.

Người đẹp trẻ trung mix vest cách điệu cùng áo sơ mi trắng thắt nơ vừa thành lịch mà vẫn phá cách.

Với vest đỏ cùng chân váy bút chì ôm sát đồng màu, Lương Thu Trang hóa quý cô quyền lực.

Ở set đồ váy liền thân dài, Lương Thu Trang tạo điểm nhấn khi mix mắt kính và túi sành điệu.

Hoặc với set đầm màu trắng, người đẹp "Dịu dàng màu nắng" lại nổi bật nữ tính khi mix đồ cùng hoa tai ngọc trai và chiếc túi xách màu đen tạo điểm nhấn.

Lương Thu Trang sinh năm 1990, là diễn viên của Nhà hát Tuổi trẻ. Năm 2018, Thu Trang chuyển hướng sang đóng phim truyền hình và được chú ý với khán giả qua các phim như: Những cô gái trong thành phố, Hòa phim Mùa xuân ở lại, Hướng dương ngược nắng, Mặt nạ gương, Đấu trí, Cha tôi người ở lại, Dịu dàng màu nắng...

Ảnh: FBNV