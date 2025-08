Người đẹp khiến cả nước Mỹ sục sôi

Nếu phải gọi tên người được chú ý nhất ở Hollywood vào thời điểm hiện tại, khó ai có thể vượt qua được Sydney Sweeney. Bằng việc xuất hiện trong chiến dịch quảng cáo mới nhất của American Eagle, nữ diễn viên 9X khiến cả nước Mỹ sục sôi. Một bộ phận công chúng, bao gồm giới chuyên gia và người nổi tiếng, cáo buộc Sydney và American Eagle cổ xúy chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, phân biệt chủng tộc, thậm chí tuyên truyền cho Đức Quốc Xã. Ảnh: AE.

Bên cạnh đó, Sydney cũng được nhiều người bênh vực, trong đó có nhiều quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ. Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung cho rằng nữ diễn viên là nạn nhân của văn hóa hủy bỏ, xuất phát từ lối tư duy "méo mó, ngu ngốc và cứng nhắc". Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cũng tức giận vì nhiều người gọi "Sydney Sweeney quyến rũ" là Đức Quốc Xã. Ảnh: AE.

Ngày 3/8, khi vừa hạ cánh xuống thành phố Allentown, Pennsylvania, Mỹ, ông Trump tuyên bố yêu thích quảng cáo của Sydney. Tuy nhiên, ý kiến này cảm tính vì ông chủ Nhà Trắng nói vậy sau khi biết Sydney là thành viên đảng Cộng hòa. Trước đó, ông có ám chỉ truyền thông phản ứng thái quá về vụ quảng cáo quần jeans trong cuộc phỏng vấn với Newsmax . Ảnh: AE.

Vào cuối tháng 6, Sydney cũng khiến truyền thông bất ngờ khi tham dự "hôn lễ thế kỷ" của tỷ phú Jeff Bezos và Lauren Sánchez, bởi giữa họ không có mối liên hệ nào trước đó. Báo chí Âu - Mỹ gọi đây là bí ẩn và đem ra thảo luận. Theo Us Weekly , sắp ra mắt dòng đồ lót với khoản đầu tư từ Coatue - quỹ đầu tư tư nhân do Bezos và nhà sáng lập kiêm CEO của Dell, Michael Dell, tài trợ. Trong khi đó, theo The Sun , Sydney có thể đang đàm phán để trở thành Bond girl trong bộ phim mới về điệp viên 007 do Amazon MGM Studios sản xuất. Ảnh: IG

Sydney Sweeney, tên đầy đủ là Sydney Bernice Sweeney, sinh ngày 12/9/1997 tại Spokane, Washington, Mỹ. Cô xuất thân trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật, mẹ là luật sư bào chữa, còn bố làm trong ngành dịch vụ y tế. Ảnh: IG

Vai diễn đột phá đầu tiên của Sydney là Eden Spencer trong mùa hai series 18+ The Handmaid's Tale (2018). Kể từ đó, cô gắn liền với những vai diễn nóng bỏng trên màn ảnh.

Sydney được nhớ đến nhiều nhất qua vai Cassie Howard trong series Euphoria (2019). Đây là nhân vật tai tiếng trong trường học, có đời tư buông thả và mang danh lẳng lơ. Tuy nhiên, ẩn sau vẻ ngoài nổi loạn đó là cô gái ngọt ngào, ngây thơ và dễ bị tổn thương do hoàn cảnh gia đình không hạnh phúc. Vai diễn được đánh giá cao, có đề cử về diễn xuất tại giải Emmy 2022. Cùng năm đó, cô cũng có đề cử Emmy khác với vai Olivia Mossbacher trong The White Lotus (2021). Ảnh: Euphoria.

Dù có nhiều vai diễn đáng nhớ, cô bị định kiến vì sở hữu ngoại hình quá nóng bỏng. Trong cuộc phỏng vấn với The Independent vào năm 2022, Sydney chia sẻ: "Tôi bị đối xử khác chỉ vì vòng một của mình. Mọi người không xem trọng tôi. Điều đó khiến tôi thấy khó chịu". Cô cũng không hài lòng khi bị gắn mác sexy, vì điều đó khiến khán giả quên mất khả năng diễn xuất của cô. Ảnh: IG

Nói là vậy, Sydney thường xuyên xuất hiện trong những bộ đồ khoe vòng một. Số đo của nữ diễn viên được ghi nhận là 91-63,5-91 cm. Ảnh: IG

Vẻ đẹp của Sydney được xem là phù hợp với quy chuẩn của Hollywood là da trắng, tóc vàng và mắt xanh. Cô từng được xếp vào danh sách những người đẹp nhất thế giới theo tỷ lệ vàng. Nhan sắc này là lý do Sydney bị phản ứng dữ dội trong quảng cáo quần jeans. Một số ý kiến cho rằng cô đại diện cho quy chuẩn vẻ đẹp lỗi thời, thiếu tính đa dạng. Ảnh: IG

Bất chấp bị ghét bỏ, Sydney đạt được thành công mà nhiều người khao khát. Celebrity Net Worths ước tính Sydney có khối tài sản ròng khoảng 40-45 triệu USD tính đến đầu năm 2025. Ngoài diễn xuất, cô còn điều hành công ty sản xuất Fifty‑Fifty Films (thành lập năm 2020). Trong vai trò người mẫu, cô hợp tác với nhiều thương hiệu hàng đầu như Armani Beauty, Laneige, Miu Miu, Guess... Ảnh: IG.

Về đời tư, Sydney đính hôn với doanh nhân - nhà sản xuất Jonathan Davino vào năm 2022. Tuy nhiên, mối tình này kết thúc vào đầu năm 2025. Cô vẫn đang độc thân. Ảnh: IG.