Ngắm bộ sưu tập nội y tôn vinh quyền bình đẳng cho cộng đồng LGBT

Để kỷ niệm Tháng Pride month, Calvin Klein đã khởi động chiến dịch Let It Out năm 2023, tôn vinh “cộng đồng LGBTQIA+.” Hình ảnh thời trang, do Karim Sadli chụp, làm nổi bật bộ sưu tập “This Is Love” của thương hiệu phong cách sống toàn cầu về các diễn viên Amandla Stenberg và Brandon Flynn .

Bộ sưu tập cung cấp rất nhiều thiết kế linh hoạt nhằm mục đích tạo kiểu “với bất kỳ thứ gì, bởi bất kỳ ai”. Các phong cách đồ lót đặc trưng thể hiện cách xử lý màu cầu vồng và khối màu nổi bật trên dây thắt lưng, trong khi chất liệu lưới được cập nhật, đặc trưng trong dòng Đồ lót cotton hiện đại của nhãn hiệu, mang đến cách tiếp cận gợi cảm hơn cho những kiểu dáng tinh túy. Trong khi đó, các trang phục thể hiện thông điệp của bộ sưu tập, “Đây là tình yêu”, ở phía trước và trung tâm.

Cùng với sự xuất hiện của bộ sưu tập, Calvin Klein đã quyên góp hơn 220.000 USD cho các tổ chức phi chính phủ bao gồm PFLAG National, ILGA World và Trung tâm Luật Chuyển giới, cùng nhiều tổ chức khác. Bên cạnh các cam kết tài chính của mình, Calvin Klein đã chế tạo hai chiếc áo phông phiên bản giới hạn để ủng hộ ILGA Thế giới và Trung tâm Luật Chuyển giới, tặng các cụm từ “Trao quyền cho nhau” và “Hiển thị cho Thanh niên chuyển giới”.

