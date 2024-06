Mỹ nhân 'Như Ý truyện' Trương Quân Ninh mặc đầm của nhà mốt Việt

Bộ trang phục nằm trong bộ sưu tập xuân hè 2025 Ran no hana của NTK Trà Linh, giá 15 triệu đồng. Thiết kế có chất liệu vải cao cấp, phom dáng cứng cáp. Cách xử lý kỹ thuật draping thủ công tạo nên những đường gấp vải độc đáo trên nền phom dáng đơn giản. Phía sau lưng, đầm có đường xẻ dài, điểm xuyết dây đá lấp lánh, giúp Trương Quân Ninh tôn lưng trần. Mỹ nhân Như Ý truyện lựa chọn kiểu tóc búi gọn gàng, đơn giản với lối trang điểm nhẹ nhàng, kết hợp trang sức ánh bạc hài hòa tổng thể.

Chiếc đầm tối giản dựng phom độn vai được Trương Quân Ninh diện lên thảm đỏ Liên hoan phim Quốc tế Thượng Hải.

Trang phục được tạo điểm nhấn với các chi tiết dây đính kết đá lấp lánh.

Theo NTK Trà Linh, êkíp của Trương Quân Ninh chia sẻ với cô họ quan tâm đến các thiết kế cô đã ra mắt tại Shanghai Fashion Week năm qua. Đội ngũ của nữ diễn viên đã chủ động liên hệ để đặt riêng thiết kế này để minh tinh diện lên thảm đỏ. So với trang phục đã được trình diễn trên sàn runway, Trà Linh không cần chỉnh sửa chi tiết nào mà chỉ thực hiện theo số đo Trương Quân Ninh cung cấp. Nhà mốt Việt đã mất hơn 200 giờ làm việc cùng các thợ lành nghề để hoàn thành mẫu thiết kế và vận chuyển trang phục qua Trung Quốc đúng thời hạn.

Trương Quân Ninh sinh năm 1982, được mệnh danh là "Đệ nhất khí chất mỹ nữ xứ Đài". Ở Việt Nam, Trương Quân Ninh được biết đến qua các phim Võ Mỵ Nương truyền kỳ, Hậu cung Như Ý truyện hay mới nhất là Hóa ngoại chi y đóng cùng Liên Bỉnh Phát.

Nhà thiết kế Trà Linh, 32 tuổi, sinh ở Lâm Đồng, thành lập thương hiệu đầm cưới cao cấp từ năm 2013. Ngoài thị trường trong nước, cô còn phát triển dòng váy cưới ở thị trường Trung Đông, châu Âu, châu Mỹ. Hồi tháng 3, cô ra mắt bộ sưu tập áo cưới Hòn ngọc Viễn Đông - Pearl of Far East - La Perle de l'Extrême-Orient tại Paris (Pháp) và Thượng Hải (Trung Quốc). Tháng 4, cô giới thiệu các thiết kế xuân hè 2025 Kitsune no Yomeiri tại Barcelona Bridal Fashion Week ở Tây Ban Nha. Trang phục của Trà Linh được nhiều nghệ sĩ yêu thích trong đó có Lưu Diệc Phi, Phạm Băng Băng, Mai Davika, Baifern Pimchanok, Dương Tử, Lý Nhất Đồng...

