Nên mua áo phao hay áo dạ dáng dài? Nắm vững những điểm này, chị em mua đồ không phí tiền

Vào mùa đông có 2 kiểu áo khoác dáng dài khá phổ biến đó là áo dạ và áo phao. Với độ dài vừa phải, cả 2 chiếc áo khoác này đều giúp chị em giữ ấm được khá nhiều, song đâu mới là món đồ có tính ứng dụng tốt hơn, đáng bỏ tiền ra mua?

Nếu bạn đang sắm đồ Tết và phân vân không biết nên mua áo khoác dạ hay áo phao dáng dài, hãy đọc kỹ bài phân tích này trước khi đưa ra quyết định.

Áo phao và áo dạ dáng dài là 2 sự lựa chọn đáng cân nhắc trong mùa đông này.

Ưu nhược điểm của áo dạ và áo phao dáng dài

Trước khi mua sắm, bạn cần hiểu rõ ưu điểm và nhược điểm của cả hai kiểu áo khoác và xem xét chúng một cách toàn diện dựa trên đặc điểm và sở thích của cá nhân.

Ưu điểm và nhược điểm của áo dạ dáng dài

1. Che đi phần da thịt khiến bạn trông thon gọn hơn nhưng lại thiếu đi sự ấm áp

Áo khoác dạ có những đường nét chắc chắn, khối lượng nhỏ và vừa vặn. Nó rất phù hợp với những phụ nữ có dáng người quả lê hoặc phần thân dưới béo. Nó có thể được sử dụng để che đi phần da thịt và làm cho cơ thể thon gọn đồng thời chỉnh sửa đường cong cơ thể. Nhưng ngược lại, áo khoác dạ thường thiếu độ ấm. Với những người sợ lạnh, kiểu áo khoác này có thể không phải lựa chọn tối ưu.

Áo khoác dáng dài với đường cắt may gọn gàng, giúp tôn dáng.

2. Dễ phối đồ, thể hiện khí chất nhưng cũng dễ bẩn

Kiểu dáng của áo khoác dạ đơn giản, cao cấp không chỉ dễ phối với các trang phục khác mà còn thể hiện khí chất thanh lịch, trí tuệ.

Tuy nhiên, chất liệu của áo tương đối mịn và dễ bị bám bụi bẩn, trong một số trường hợp phải hoạt động thường xuyên sẽ dễ bị bẩn và ảnh hưởng đến tổng thể diện mạo.

Áo khoác dạ không giữ ấm được tốt bằng áo phao và dễ dính bẩn.

Ưu điểm và nhược điểm của áo phao dáng dài

1. Giữ ấm tốt

So với áo dạ, áo phao tuy trông to nhưng lại nhẹ nhàng hơn và cho phép bạn hoạt động ngoài trời tương đối thoải mái do có thể chống nước và lau bẩn dễ dàng. Ngoài ra, áo phao có đặc tính cách nhiệt tuyệt vời và có thể cung cấp đủ độ ấm trong thời tiết cực lạnh, khiến chúng trở thành lựa chọn hàng đầu để giữ ấm trong mùa đông.

Áo phao giúp giữ ấm tốt và chống bẩn tốt hơn áo dạ.

2. Phong cách dễ lỗi thời và phần thân trên trông cồng kềnh

Vấn đề lớn nhất với áo phao là chúng có xu hướng lỗi thời và khiến phần thân trên trông béo hơn và cồng kềnh hơn. Có thể năm nay bạn đã chọn một chiếc áo khoác lông vũ nào đó để giữ ấm hoặc theo đuổi xu hướng thời trang, nhưng bạn sẽ không còn thích kiểu áo này nữa khi có mẫu mới ra mắt vào năm sau.

Áo phao trông khá cồng kềnh và thường có nhiều sự thay đổi về mặt thiết kế qua mỗi năm nên nhanh lỗi thời hơn.

Chìa khóa quyết định bạn nên chọn áo dạ hay áo phao dáng dài

Phụ nữ ý thức được việc quản lý hình ảnh của bản thân thì không thể từ bỏ niềm đam mê làm đẹp ngay cả trong mùa đông lạnh giá. Để tính đến cả sự ấm áp và thời trang khi chọn áo khoác, chúng ta phải bắt đầu từ phong cách và đặc điểm cơ thể của mình, sau đó đưa ra lựa chọn sau khi cân nhắc toàn diện.

1. Áo dạ hợp dáng người cao, thanh mảnh

Mặc dù mặc áo khoác dạ có khí chất thanh lịch nhưng nếu bạn thiếu chiều cao và vóc dáng thì tác dụng của việc mặc nó sẽ chỉ khiến bạn trông béo và lùn hơn. Đặc biệt đối với những phụ nữ có vóc dáng nhỏ nhắn và hơi béo, việc mặc áo dạ thường trông giống như một đứa trẻ mặc đồ của người lớn, có cảm giác không phù hợp và không đủ đẹp nên không khuyến khích.

Do đó, áo dạ sẽ phù hợp hơn với những phụ nữ có dáng người cao, thanh mảnh để thể hiện khí chất thanh nhã. Bởi vì xét về kiểu dáng, áo khoác dạ thường ôm sát hơn nên sẽ kiểm tra đường nét cơ thể của chúng ta nhiều hơn.

Áo dạ dáng dài giúp tôn dáng người cao nhưng lại dễ khiến các cô nàng thấp bé bị "nuốt dáng".

2. Áo phao dáng dài cơ bản, phù hợp nhiều phong cách

Mặc dù áo khoác phao là món đồ cơ bản phổ biến nhất trong mùa đông nhưng để mặc chúng vừa đẹp vừa gọn gàng không phải là điều dễ dàng đối với những cô nàng không có kỹ năng thời trang. Mặc dù chức năng chính của áo phao là giữ ấm nhưng nếu chọn đúng kiểu dáng, bạn còn có thể đạt được cả 2 tác dụng giữ ấm và thời trang.

Ví dụ, phụ nữ trung niên nhỏ nhắn hoặc mũm mĩm sẽ thích hợp hơn với những chiếc áo phao ngắn có đường khâu hình thoi, có thể tôn lên vòng eo, kéo dài đôi chân và làm đẹp dáng người. Với những cô nàng có dáng người cao và mảnh mai, bạn có thể thử một số kiểu dáng dài để trông thon gọn dáng.

Áo phao nếu lựa chọn đúng sẽ giúp ngay cả phụ nữ trung niên cũng trở nên trẻ trung hơn.

3. Áo phao thích hợp diện trời lạnh, áo dạ phù hợp nơi khí hậu ôn hòa

Yếu tố khí hậu ở các vùng khác nhau cũng là yếu tố quyết định việc chúng ta lựa chọn áo khoác vào mùa đông. Ví dụ, ở những vùng lạnh giá, áo phao sẽ thiết thực hơn áo khoác dạ. Ở những nơi có khí hậu ôn hòa hơn, việc lựa chọn một chiếc áo khoác dạ cũng đủ đáp ứng nhu cầu giữ ấm và thời trang.

Áo phao hợp với thời tiết lạnh giá, áo dạ có thể diện vào những ngày ấm áp hơn chút.

4. Áo phao có thể mặc đời thường, áo dạ hợp dịp trang trọng

Ngoài ra, quần áo, giống như hình ảnh của chúng tôi, đòi hỏi những lựa chọn khác nhau trong những dịp khác nhau. Ví dụ, một chiếc áo phao có phong cách giản dị sẽ phù hợp hơn để mặc hàng ngày; trong khi một chiếc áo dạ có đường cắt vừa vặn và họa tiết chất lượng cao sẽ phù hợp cho cả những dịp bình thường và một số dịp trang trọng.

Áo dạ dáng dài thích hợp diện tới những sự kiện trang trọng hơn áo phao.