Miss Grand International 2025: Yến Nhi bất ngờ lọt Top 3 BXH bình chọn trang phục bikini

Sau hàng loạt drama đáng tiếc, Hoa hậu Yến Nhi bắt đầu nhận được sự quan tâm từ fan sắc đẹp nước nhà. Ở phần bình chọn Top 20 Best in Swimsuit (Trình diễn trang phục áo tắm đẹp nhất), cô hiện đang nằm trong Top 3, chỉ đứng sau đại diện đến từ Philippines, thậm chí còn trên đại diện nước chủ nhà Thái Lan.

Phần bình chọn này được tính theo số lượng thả tim tại ảnh của thí sinh trên trang chủ Miss Grand International, không tính lượt like hoặc các re-action khác.

Hoa hậu Yến Nhi được khen về phần trình diễn bikini nhờ hình thể đẹp, sải bước tự tin, uyển chuyển, có những bước đi gợi nhớ đến Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên và Hoa hậu Lê Hoàng Phương.

Cộng đồng mạng cũng phát hiện ra điểm yếu về giao tiếp tiếng Anh của Yến Nhi nằm ở kỹ năng nghe. Cô tỏ ra rất vất vả trong việc nghe hiểu tiếng Anh.

Qua vòng phỏng vấn kín, có thể thấy khả năng phát âm và nói của Yến Nhi không quá tệ, nếu có thời gian trau dồi thêm, chắc hẳn cô sẽ tự tin và trả lời chính xác các câu hỏi hơn.

Thêm một tin vui nữa đến với đại diện Việt Nam, sau vòng 1 của phần bình chọn Country’s Power of the Year, Yến Nhi đã chính thức lọt Top 20. Thí sinh giành chiến thắng trong phần bình chọn này sẽ chính thức có mặt trong Top 20 chung cuộc của Miss Grand International 2025.

Yến Nhi đang dần lấy lại thiện cảm của người hâm mộ, cô đang thể hiện sự cố gắng nỗ lực qua các phần thi.