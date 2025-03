Gu mặc sexy 'bỏng mắt' của Miss Global Như Vân

Vượt qua 60 cô gái khắp thế giới, Nguyễn Đình Như Vân lên ngôi Miss Global 2025 trong chung kết tại Bangkok hôm 9/3. Người đẹp sinh năm 1991, quê Lâm Đồng, là mẹ đơn thân của hai con gái: Bảo Bảo (15 tuổi), Gia Gia (6 tuổi).

Tân hoa hậu có gương mặt lai Tây, chiều cao 1,74 m, số đo 90-63-91 cm. Cô từng giành ngôi á quân The New Mentor 2023, là huấn luyện viên The Next Gentleman 2024.

Ở đời thường, Như Vân chuộng các mẫu bra top "tí hon" kết hợp chân váy siêu ngắn, tạo nên hình ảnh phóng khoáng.

Khi diện áo ngực da bóng xuống phố, người mẫu 34 tuổi chọn quần âu để cân bằng tổng thể nhưng vẫn áp dụng xu hướng khoe dây quần chíp khêu gợi.

Cách phối áo bikini với quần dài khoét hông còn xuất hiện cùng Như Vân trong loạt ảnh mừng sinh nhật.

Có lúc hướng đến phong cách nữ tính hơn, bà mẹ hai con mặc đầm ngắn cổ yếm tôn trọn lưng trần.

Khi dự sự kiện, Như Vân tiếp tục khai thác lợi thế vòng eo nổi cơ săn chắc và cặp chân thon dài.

Người đẹp khoe vòng một đầy đặn qua thiết kế xẻ cổ sâu tại họp báo ra mắt chuỗi sự kiện âm nhạc Trẻ Concert, tháng 5/2024.

Như Vân chứng tỏ gu mặc táo bạo với chiếc áo xuyên thấu lộ trọn thân trên, kết hợp chân váy xẻ cao hết đùi.

Mỗi lần đi biển, nàng hậu ưu tiên bikini tam giác nhỏ xíu đậm tinh thần phương Tây, phô diễn triệt để đường cong hút mắt.

Bên cạnh chế độ ăn uống, tập luyện khoa học, Như Vân nói luôn cố gắng duy trì thói quen sinh hoạt điều độ, ngủ đủ giấc và cân bằng thời gian giữa công việc với gia đình. Ngoài ra, suy nghĩ tích cực, lạc quan cũng là một trong những bí quyết quan trọng giúp cô giữ gìn hình thể, nhan sắc.