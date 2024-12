"Mẹ bầu" Diễm My 9X: Nhan sắc mặn mà, gu thời trang dâu hào môn thanh lịch

Tối ngày 24/12, Diễm My 9X công bố đang mang thai con đầu lòng: "Năm nay Giáng Sinh My nhận được một món quà rất đặc biệt." - Diễm My chia sẻ trên trang cá nhân. Nhan sắc rạng rỡ, mặn mà của mẹ bầu Diễm My 9X trong những tháng cuối thai kỳ gây trầm trồ.

Trước đó, Diễm My 9X kín tiếng trong suốt thời gian mang bầu. Cô hạn chế tham gia các sự kiện giải trí công khai, không trả lời các đồn đoán liên quan đến vấn đề mang thai.

Cuối tháng 11, Diễm My 9X có lần hiếm hoi để lộ bụng bầu khi tham dự sự kiện thời trang của NTK Cường Đàm. Nữ diễn viên sang trọng trong trang phục tông đen kín đáo, tạo điểm nhấn ở phần tà áo choàng dài.

Diễm My "ghi điểm" với gu thời trang bầu thanh lịch, ngọt ngào. Các chi tiết xếp ly, bồng xòe cùng tông màu pastel tôn lên nhan sắc cuốn hút của "phu nhân hào môn".

Xuất hiện tại các sự kiện, sao phim Gái Già Lắm Chiêu mặc trang phục rộng giấu bụng. Các thiết kế dạ hội cúp ngực, chất vải rủ cách điệu có tông màu đơn sắc là lựa chọn yêu thích của Diễm My 9X trong thời gian giữa thai kỳ.

Nàng dâu hào môn ưu tiên chất liệu thoáng mát như vải lụa, thun, đi giày đế thấp trong những khoảnh khắc đời thường nhằm đảm bảo sức khỏe. Những thiết kế đầm suông, sơ mi oversized "chiếm sóng" trong tủ đồ bầu của Diễm My 9X.

Diễm My và chồng doanh nhân vừa kỷ niệm 1 năm ngày cưới.

Diễm My 9X "về chung nhà" với doanh nhân Vinh Nguyễn hồi tháng 12/2023 sau 6 năm quen nhau. Cặp đôi hiện có hôn nhân hạnh phúc, lãng mạn, thường xuyên đi du lịch nghỉ dưỡng.