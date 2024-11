Trang phục lộ bụng lùm lùm của Diễm My 9X giữa tin đồn bầu bí

Diễm My 9X khoe ảnh đi ăn tối cùng ông xã. Người đẹp mặc chiếc đầm babydoll dáng suông của NTK Châu Phạm, chất liệu mềm mại. Khi để lộ vòng hai lùm lùm, cô được nhiều khán giả chúc mừng sắp có em bé. Tuy nhiên nữ diễn viên không xác nhận.

Thời gian qua, Diễm My 9X liên tục che bụng bằng những kiểu đồ rộng rãi, phom dáng xòe bồng.

Người đẹp đều đặn tham dự các sự kiện với những kiểu váy phom suông. Mỹ nhân sinh năm 1990 được nhận xét trông đầy đặn, 'có da có thịt' hơn trước.

Mặc chiếc váy mỏng đi sự kiện, Diễm My khoe vai trần gợi cảm. Cô để lộ vòng hai nhô cao.

Diện thiết kế chất liệu lụa satin với phom dáng suông, Diễm My 9X khoe bụng tròn trịa.

Ngoài việc thỉnh thoảng tham dự sự kiện, người đẹp tận hưởng những chuyến du lịch cùng ông xã đại gia. Trong chuyến du lịch châu Âu cùng chồng hồi tháng 10, Diễm My tích cực mặc váy maxi rộng rãi.

Mỹ nhân 9X giấu vóc dáng với mẫu váy maxi dáng rộng. Từ hồi tháng 5, Diễm My được cho có bầu. Thời gian qua, cô chỉ chưng diện những thiết kế che lấp thân hình. Người đẹp cũng hạn chế chụp hình để lộ rõ vóc dáng.

Hồi đầu năm nay, Diễm My 9X từng chia sẻ với giới truyền thông rằng cô và chồng đang 'thả' để mang bầu: 'Nếu may mắn thì có trong năm Giáp Thìn, nếu không kịp thì cũng không sao vì tôi nghĩ tự nhiên sẽ tốt hơn. Tôi sẽ để tự nhiên đến năm 35 tuổi, hiện giờ đã 34. Nếu tự nhiên không cho phép thì mình mới đi can thiệp', nữ diễn viên nói.

Nguồn: [Link nguồn]