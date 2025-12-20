Mẫu nữ nguy kịch sau nghi vấn bị bạn trai doanh nhân bạo hành

Mirror ngày 17/12 đưa tin ông trùm ngành xây dựng Dmitry Kuzmin, 42 tuổi, bị truy tố vì gây "tổn hại nghiêm trọng về thể chất" bạn gái Tartanova sau khi cô tìm cách chấm dứt mối quan hệ kéo dài 6 tháng.

Theo lời kể lại của người nhà Tartanova, Kuzmin là người "kiểm soát và hay ghen". Trước vụ hành hung được cho là khiến mẫu nữ "suýt chết", Kuzmin từng cấm cô gặp con trai 16 tuổi và em gái. Bạn bè Tartanova nói Kuzmin thường xuyên tặng quà, xem cô "như một món đồ chơi", nhưng không cho cô liên lạc với người thân.

Người mẫu Nga Anzhelika Tartanova. Ảnh: East2West

Trước đó, ngày 28/11, bạn bè trình báo cảnh sát việc Tartanova mất tích. Đến ngày 9/12, cô được tìm thấy tại một bệnh viện ở Moscow, đã trải qua hai tuần điều trị trong khoa hồi sức tích cực và hiện vẫn nguy kịch.

Kuzmin bị cáo buộc ném Tartanova xuống đường trong tình trạng có nhiều vết thương nghiêm trọng ở đầu. Mẫu Nga sau đó được một người qua đường phát hiện và gọi xe cấp cứu. Theo cáo buộc, suốt một tuần sau đó, Kuzmin dùng điện thoại của nạn nhân, nhắn tin cho bạn bè, vờ rằng cô vẫn ổn.

Tartanova hiện giành giật với sự sống tại Bệnh viện Pirogov ở Moscow, sau khi trải qua ca phẫu thuật mở sọ cấp cứu. Tuy đã tỉnh, cô gần như không thể nói. Trước đó, người cô sưng phù, lúc tỉnh lúc mê, do bị đánh đập tàn bạo.

Trong quá trình tìm kiếm, cảnh sát phát hiện cuốn nhật ký của Tartanova, ghi lại mối tình cuồng nhiệt với bạn trai. Trong đó, mẫu nữ mô tả mình là "cô gái xinh đẹp và gợi cảm nhất hành tinh", còn viết rằng bạn trai "không thể ăn, ngủ hay thở" nếu thiếu cô.

Theo kênh REN TV, Tartanova nói với các bác sĩ rằng cô bị một người quen tấn công vào ngày 23/11 tại căn hộ trên đại lộ Universitetsky Prospekt.

Anzhelika Tartanova và bạn trai đại gia Dmitry Kuzmin. Ảnh: East2West

Cảnh sát cho hay khám xét căn hộ của Tartanova không thấy có dấu hiệu vật lộn. Hàng xóm nói lần cuối họ thấy cô là khi cô rời đi cùng một người đàn ông lớn tuổi - được cho là Kuzmin. Kênh tin tức Baza trên Telegram đưa tin Tartanova tranh cãi gay gắt với doanh nhân giàu có này ngay trước khi mất tích.

Giới chức đang cố gắng tái hiện quá trình mẫu nữ bị bạo hành nghiêm trọng và vứt bỏ. Họ đang xem xét camera giám sát, nhật ký cuộc gọi và lịch trình di chuyển của Tartanova từ ngày 21/11 đến ngày cô nhập viện.

Tartanova là diễn viên, người mẫu, từng có một tiệm nhuộm da và mới chuyển đến Moscow sau khi ly hôn. Con trai 16 tuổi của cô hiện sống cùng người thân tại Krasnodar.