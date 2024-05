Loạt váy trong suốt, đính hoa đẹp mê hồn tại đại tiệc thời trang Met Gala 2024

Rạng sáng 7/5 (theo giờ Việt Nam), Met Gala 2024 diễn ra tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan, New York. Sự kiện năm nay lấy chủ đề “Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" (tạm dịch: Người đẹp ngủ trong rừng: Thời trang thức tỉnh); dresscode "The Garden of Time" (tạm dịch: Khu vườn thời gian, được lấy cảm hứng từ truyện ngắn cùng tên của J.G. Ballard viết năm 1962), tạo nên một "bữa tiệc thời trang" đầy sắc màu cổ tích, nhiệm màu và ấn tượng. Những kiểu váy trong suốt, xuyên thấu, đính hoa,... hay những thiết kế cắt xẻ, bó sát khoe eo thon được các người đẹp diện nhiều tại đại tiệc thời trang năm nay.

"Người đàn bà quyền lực" Ana Wintour sang trọng trong bộ đồ Loewe.

Jennie hút mọi ống kính truyền thông với bộ váy cut out màu xanh, do Pieter Mulier - Creative Director của Alaïa thiết kế. Trang phục được lấy cảm hứng từ look trong BST Summer Fall 2024, với hơn 200 giờ thực hiện. Tô điểm thêm cho thiết kế này là chuỗi vòng ngọc trai cuốn quanh eo. Thành viên BLACKPINK buộc tóc đuôi ngựa cùng phong cách trang điểm nhẹ nhàng để tôn lên đường nét khuôn cuốn hút. Song, nhiều ý kiến cho rằng trang phục của cô không phù hợp với chủ đề năm nay.

Gigi Hadid xuất hiện lộng lẫy, kiêu sa trong thiết kế của Thom Browne - váy xòe trắng đen có điểm nhấn hoa màu vàng, lá xanh. Cô để tóc ngắn sóng theo phong cách Hollywood xưa, điểm thêm son đỏ. Được biết, trang phục được hơn 70 người thợ thực hiện trong 13.500 giờ.

Theo tạp chí Elle trang phục của Elle Faning hoàn toàn đúng với chủ đề năm nay. Cô được ví như "công chúa băng giá" khi diện thiết kế váy trong suốt của Balmain.

Ariana Grande được khen đẹp trong trẻo trong mẫu váy trắng thướt tha, nhẹ nhàng.

Kim Kardashian khoe vòng eo nhỏ nhắn trong chiếc váy xẻ sâu, bó sát của Maison Margiela được đặt làm riêng cho cô. Người đẹp hoàn thiện vẻ ngoài của mình bằng keieur tóc bạch kim, buông xõa kiểu nàng tiên cá.

Em gái Kylie Jenner trông đơn giản và sang trọng trong chiếc váy quây của Oscar de la Renta và Sergio Rossi kết hợp cùng kiểu tóc búi, đính với một bông hồng trên tóc.

Kendall Jenner mặc một chiếc váy vừa vặn màu đen với những chi tiết cut-out dọc eo Givenchy 1999 được lưu trữ bởi Alexander Mcqueen. Layout makeup của cô cũng nhận được nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ.

Dua Lipa diện váy ren đen xuyên thấu của Marc Jacobs, khoe đường cong táo bạo.

Zendaya lộng lẫy trong thiết kế được lấy cảm hứng từ mẫu váy nằm trong BST Spring/Summer 1999 của Dior. Chiếc váy được tô điểm bằng những họa tiết lá, quả để phù hợp với chủ đề khu vườn cổ tích. Bên cạnh đó, thiết kế này còn được làm từ chất liệu organza và nhôm, cùng mạng che mặt là sản phẩm thủ công.

Ngôi sao nhạc pop Tyla mặc một chiếc váy bó sát toàn thân màu kem của Balmain. Trước khi bước lên thảm, Tyla nói với các phóng viên rằng chiếc váy của cô được lấy cảm hứng từ “cát thời gian".

