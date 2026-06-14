Phong cách đời thường của 'mỹ nữ 4.000 năm có một'

Theo Sina, Cúc Tịnh Y, 32 tuổi, thuộc nhóm sao nữ nổi bật nhất làng phim Trung Quốc hiện nay. Loạt ảnh đời thường của cô luôn thu hút hàng triệu lượt thích và chục nghìn bình luận trên Weibo. Người hâm mộ thậm chí lập fanpage riêng để cập nhật phong cách, trang phục cô thường mặc.

Trên trang cá nhân hôm 26/5, cô khoe dáng với set đồ pastel mùa mới từ Lacerta - nhà mốt có trụ sở tại Thượng Hải, Trung Quốc. Người đẹp uốn nhẹ tóc, đeo khuyên tai của một thương hiệu nội địa. Đa số khán giả nhận xét Cúc Tịnh Y trông nền nã.

Dạo chơi công viên hôm 21/5, Tịnh Y phối áo dệt kim của Low Classic với quần denm Acne Studios và bộ trang sức gồm vòng cổ, lắc tay từ Fred. Dưới phần bình luận, fan nói diễn viên không khác sinh viên, trẻ hơn nhiều so với tuổi 32.

Cô dạo phố hôm 19/3 với đầm đơn sắc của một thương hiệu bình dân Nhật Bản, phối tất trắng và dép đế thô Celine, tạo điểm nhấn bằng kẹp tóc, vòng tay Fred.

Diễn viên phối ăn ý mẫu áo kẻ Andrea Martin với mũ cùng họa tiết của Nomanual và túi đeo da báo Emis.

Tủ đồ của Tịnh Y có nhiều mẫu áo dây đơn sắc và mũ cói.

Người đẹp dạo chơi vùng sông nước với đầm hai dây họa tiết hoa của một thương hiệu nội địa

Báo giới Nhật Bản từng gọi Tịnh Y là "Mỹ nữ 4.000 năm mới gặp", sau đó được nhiều tờ báo Hoa ngữ dùng lại, dấy lên tranh cãi. Fan Cúc Tịnh Y khen cô xinh đẹp, gương mặt hoàn hảo, nhưng cũng có nhiều người cho rằng nhan sắc diễn viên không nổi bật ở làng giải trí.

Trong loạt ảnh nghỉ dưỡng hôm 20/1, Cúc Tịnh Y diện áo dây thương hiệu Mỹ Brandy Melville, phối khăn tam giác Intarsiak. Hình ảnh hút hơn 1,3 triệu lượt thích trên Weibo cùng 643.000 lượt bình luận.

Tịnh Y tạo dáng trước ống kính của fan với set đồ mặc nhà từ New Era.

Hơn một triệu fan thích ảnh Tịnh Y dạo chơi công viên hồi tháng 8/2025. Cô khoe lưng trần với mốt áo yếm hiệu Rocharoma, quần jeans Acne Studios và khuyên tai Chanel.

Diễn viên dạo biển cùng mốt áo lệch vai và quần denim họa tiết màu sắc, tạo điểm nhấn với mũ rộng vành.

Tịnh Y gia nhập làng giải trí năm 2013 với vai trò ca sĩ nhóm nhạc thần tượng SNH48, gây tiếng vang nhờ đóng các phim Cửu Châu thiên không thành, Vân Tịch truyện, Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ, Hiên viên kiếm: Hán chi vân, Tiên kiếm kỳ hiệp 4, Nguyệt lân ỷ kỷ.