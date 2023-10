Lê Hoàng Phương diễn bikini nóng bỏng ở bán kết Miss Grand International 2023

Tối 22/10, bán kết Miss Grand International 2023 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023) được diễn ra tại TP.HCM, thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu nhan sắc. Lê Hoàng Phương - đại diện Việt Nam cùng hơn 70 người đẹp cùng nhau tranh tài, với các phần thi gồm: Trang phục dạ hội kèm hô tên và trình diễn bikini.

Các thí sinh của Miss Grand International 2023 có phần trình diễn trang phục dạ hội kết hợp hô tên hoành tráng.

Mở màn đêm bán kết Miss Grand International 2023, dàn thí sinh trình diễn trang phục dạ hội kết hợp với màn hô tên đầy ấn tượng.

Hầu hết các thí sinh đều chọn lựa những bộ dạ hội gợi cảm, khoe trọn đường cong cơ thể. Với nền nhạc lãng mạn, thí sinh của Miss Grand International 2023 tựa những nữ thần với phong thái kiêu sa, kỹ năng trình diễn đầy chuyên nghiệp và tự tin.

Lê Hoàng Phương xuất hiện đầy ấn tượng.

Đại diện Việt Nam xuất hiện đầy thu hút trong bộ trang phục lấy cảm hứng từ hình tượng thiên nga của NTK Lê Ngọc Lâm. Thiết kế 3D tạo hình hai chú chim thiên nga e ấp ôm trọn phần ngực đầy tinh tế kết hợp cùng sự uyển chuyển của chất liệu bay bổng. Phần thân dưới được đính kết hạt cườm ống giúp bắt sáng trên sân khấu, ẩn hiện dưới ánh hào quang của những viên đá quý giúp cho Lê Hoàng Phương toát ra vẻ kiêu sa, quyền lực nhưng vô cùng thanh lịch trong mỗi bước đi. Người đẹp hô tên dõng dạc, được cả khán phòng đồng thanh hô theo.

Ngoài ra, phần thi của các mỹ nhân đến từ Peru, Colombia, Thái Lan... cũng gây chú ý không kém. Dàn người đẹp khoác lên mình những thiết kế đầm ôm sát body, xuyên thấu... bắt mắt. Trang phục tôn trọn số đo hình thể đẹp quyến rũ đồng thời giúp các mỹ nhân trông nổi bật hơn trên sân khấu.

Sau phần thi trang phục dạ hội kết hợp với màn hô tên, dàn thí sinh bước vào phần thi trang phục bikini.

Các người đẹp khoe sắc với bikini.

Sở hữu chiều cao lên đến 1,76m cùng số đo ba vòng gợi cảm lần lượt là 87-63-95cm, Lê Hoàng Phương khiến người hâm mộ "mãn nhãn" khi trình diễn bikini ở đêm bán kết. Cô có những bước đi đầy tự tin, tôn trọn đường cong hình thể nóng bỏng, khỏe khoắn trong bộ đồ bơi cắt xẻ, khoét hông cao đầy táo bạo.

Lê Hoàng Phương có phần thi bikini đầy ấn tượng, tôn trọn số đo hình thể.

Trước đó, người đẹp quê Khánh Hòa đã dẫn dầu danh sách Top 10 Best in Swimsuit do khán giả bình chọn. Trong các phần thi bình chọn, Hoa hậu Lê Hoàng Phương cũng luôn lọt Top đầu, nhờ sự ủng hộ của khán giả.

Chung kết Miss Grand International 2023 sẽ diễn ra tại TP.HCM vào tối 25/10 tới đây.

