Lauren Sanchez lộng lẫy trong lễ thành hôn với Jeff Bezos

Jeff Bezos và Lauren Sanchez trong lễ thành hôn ngày 27/6 tại Venice. Ảnh: Instagram

Theo People, hôn lễ được tổ chức theo nghi thức trang trọng với sự tham gia của hơn 200 khách mời, bao gồm nhiều người nổi tiếng như Oprah Winfrey, Gayle King, Orlando Bloom, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kris Jenner, Kylie Jenner, Karlie Kloss, Leonardo DiCaprio, Usher và Tom Brady. Ngoài ra, danh sách khách mời còn có những tên tuổi đáng chú ý khác như Hoàng hậu Rania của Jordan, Bill Gates và bạn gái Paula Hurd, François-Henri Pinault, cùng các nhà thiết kế thời trang Diane von Fürstenberg, Domenico Dolce và Tommy Hilfiger.

Sanchez lộng lẫy trong chiếc váy cưới đuôi cá của Dolce & Gabbana. Ảnh: Instagram

Buổi lễ bắt đầu với màn trình diễn ca khúc Can’t Help Falling in Love của Elvis Presley do Matteo Bocelli thể hiện, nhận được sự tán thưởng nhiệt liệt từ khách mời.

Sau hôn lễ, Sanchez đăng tải bức ảnh cưới đầu tiên trên Instagram. Cô và Bezos mỉm cười, nắm tay nhau trong một khu vườn, xung quanh là khách mời.

Theo Vogue, váy cưới của Sanchez được thiết kế riêng bởi Dolce & Gabbana, kiểu đuôi cá, đính ren thủ công Italy.

Jeff Bezos và Lauren Sanchez vẫy tay chào người hâm mộ trước khi đến buổi lễ thành hôn. Ảnh: Backgrid

Trước lễ cưới, Bezos và Sanchez tách riêng khi đến địa điểm tổ chức hôn lễ. Cô dâu mặc bộ suit trắng cổ điển, trùm đầu bằng khăn lụa và đeo kính râm to bản. Trong khi đó, chú rể mặc tuxedo đen lịch lãm và đeo kính râm kiểu phi công.

Ban đầu, tiệc cưới dự kiến diễn ra vào 28/6 tại Scuola Grande della Misericordia, nhưng địa điểm đã được thay đổi vào phút chót do lo ngại về an ninh trong bối cảnh các cuộc biểu tình địa phương phản đối đám cưới.

Để bày tỏ sự trân trọng với Venice vì đã đón tiếp họ và khách mời, Bezos và Sanchez nỗ lực giới thiệu lịch sử thủ công phong phú của thành phố trong lễ cưới. Khoảng 80% nguyên liệu được cung cấp từ các nhà cung cấp Venice, bao gồm tiệm bánh ngọt Rosa Salva và xưởng thiết kế thủy tinh Laguna B.

Thay vì quà cưới, Bezos và Sanchez đề nghị khách mời đóng góp tài chính cho thành phố Venice. Thiệp mời ghi rõ ba tổ chức từ thiện tại Venice mà họ dự định quyên góp: Văn phòng UNESCO Venice, CORILA và Đại học Quốc tế Venice.

Trên thiệp mời, họ chia sẻ lý do Venice giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim họ: "Nơi kỳ diệu này đã mang đến cho chúng tôi những kỷ niệm khó quên. Chúng tôi hy vọng rằng thông qua những nỗ lực này và sự tham gia của các bạn, Venice sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho các thế hệ mai sau".

Màn bắn pháo hoa trên bầu trời Venice mừng đám cưới Jeff Bezos. Ảnh: NY Post

Mối quan hệ của Bezos và Sanchez được công khai vào tháng 1/2019, cùng thời điểm nhà sáng lập Blue Origin tuyên bố ly hôn MacKenzie Scott sau 25 năm chung sống. Khi đó, Sanchez cũng đang ly hôn chồng Patrick Whitesell sau 13 năm kết hôn.

Không rõ Bezos và Sanchez gặp nhau lần đầu khi nào và như thế nào, nhưng theo truyền thông quốc tế, họ bắt đầu mối quan hệ công việc khi hợp tác trong nhiều dự án và dần nảy sinh tình cảm. Tháng 1/2023, Sanchez chia sẻ với WSJ rằng họ "luôn ở bên nhau". "Chúng tôi thích ở bên nhau và thích làm việc cùng nhau", cô nói, đồng thời tiết lộ Bezos có một khía cạnh mà công chúng không được thấy. "Anh ấy rất hài hước. Anh ấy luôn làm tôi cười. Anh ấy có thể rất ngốc nghếch", Sanchez cho biết.

Tháng 5/2023, cặp tỷ phú đính hôn khi đang đi nghỉ cùng nhau ở miền Nam nước Pháp. Nhà sáng lập Amazon cầu hôn Sanchez bằng một chiếc nhẫn kim cương khoảng 20 carat trên siêu du thuyền Koru của ông.

Jeff Bezos và Lauren Sanchez đến tiệc chào mừng khách mời hôm 26/6. Ảnh: Reuters

Khi Bezos kỷ niệm sinh nhật lần thứ 60 vào năm ngoái, Sanchez nói lời chúc ngọt ngào dành cho vị hôn phu trên Instagram: "Hôm nay là một ngày nữa tiếng cười của anh tràn ngập ngôi nhà chúng ta, và nụ cười ấy thắp sáng mọi căn phòng. Chúc anh có thật nhiều niềm vui giản dị và những khoảnh khắc hạnh phúc yên bình. Mong năm nay sẽ tràn ngập mọi thứ anh yêu thích, từ những buổi sáng yên bình đến những lễ kỷ niệm vui vẻ".

Cô nói thêm: "Em hy vọng mỗi ngày sẽ mang đến cho anh vô số lý do để mỉm cười, giống như anh đã cho em lý do để mỉm cười mỗi ngày. Yêu anh, và chúc mừng sinh nhật, tình yêu của em".

Với đám cưới tại Venice, Bezos và Sanchez chính thức kết hợp gia đình của họ. Ông trùm tỷ phú có 4 người con với vợ cũ, còn Sanchez có con trai Nikko, 24 tuổi, với chồng cũ Tony Gonzalez; con trai Evan, 19 tuổi, và con gái Ella, 17 tuổi, với Whitesell.