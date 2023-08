Học trò Anh Thư giành quán quân The Face Vietnam 2023

Huấn luyện viên Anh Thư khoe hình thể ấn tượng trong đêm chung kết.

Vượt qua ba đối thủ ngang tài ngang sức từ vòng tuyển sinh đến với đêm Chung kết, Tú Anh chính thức được gọi tên và xuất sắc trở thành chủ nhân ngôi vị Quán quân tại The Face Vietnam 2023, điều đó đồng nghĩa với việc HLV Anh Thư đã giành chiến thắng chung cuộc.

Với sự bứt phá, Tú Anh đã có những màn trình diễn tỏa sáng và ấn tượng để chạm tay tới ngôi vị danh giá. Chiến thắng của Tú Anh được đánh giá là thuyết phục bởi cô có hình thể đẹp, thần thái xuất thần, catwalk cuốn hút, cảm nhạc tốt.

Chưa dừng lại ở đó, niềm vui vẫn đến với team HLV Minh Triệu - Kỳ Duyên khi Tuấn Ngọc chính là “chiến binh” nhận được giải thưởng thí sinh được yêu thích nhất tại The Face Vietnam 2023. Đây được xem là chiến thắng thuyết phục trên hành trình đầy nỗ lực của anh sau khi phải dừng chân ở tập 8. Đồng thời anh chàng cũng là thí sinh vinh dự được đồng hành cùng Top 4 The Face Vietnam 2023 đến kinh đô thời trang Seoul Fashion Week.

Top 4 The Face Vietnam 2023 đã thật sự tỏa sáng khi mang đến tiết mục đồng diễn thể hiện kỹ năng catwalk vô cùng “máu chiến”. NTK Hà Nhật Tiến là người làm nên những trang phục ấn tượng cho top 4 trong màn trình diễn.

Ngoài trình diễn, các thí sinh còn thử thách trong phần thi Videoshoot và Photoshoot liên hoàn từ Host Nam Trung ngay tại sân khấu. Trong khoảng thời gian cực ngắn, các thí sinh phải liên tục vận động, sáng tạo và làm chủ sân khấu để có những khoảnh khắc ấn tượng nhất.

Nối tiếp sự hấp dẫn của chương trình, Top 4 The Face Vietnam 2023 đã có màn lột xác trong phần thể hiện vũ đạo cực đẹp mắt khi tương tác với ống kính. Khoác lên mình những trang phục cá tính của NTK Nguyễn Tiến Truyển, các thí sinh đã hoàn toàn lột tả được bản thân qua phần thể hiện này, cùng slogan khẳng định chất riêng của mình mạnh mẽ tạo nên không khí "bùng cháy”.

Tú Anh xúc động khi được gọi tên là quán quân The Face Vietnam 2023.

“Bữa tiệc thời trang" mãn nhãn

Đan xen giữa những phần thi của Top 4 thí sinh, là sự trở lại của Top 11 thí sinh The Face Vietnam 2023 trong màn trình diễn của BST The Future of Rose đến từ nhà thiết kế Lý Giám Tiền. Đặc biệt, Quán quân The Face Vietnam 2018 - Mạc Trung Kiên xuất hiện với vị trí vedette.

Bên cạnh những phần thi gay cấn, khán giả còn được đắm chìm vào những giai điệu âm nhạc sôi động từ dàn khách mời. Trong khi cặp đôi BigDaddy - Emily rải đầy sự ngọt ngào khắp sân khấu trong ca khúc mới nhất "Ngõ Chạm" thì rapper Double2T mê hoặc khán giả với năng lượng tươi trẻ bởi bản phối bắt tai "À Lôi".

Xuyên suốt thời gian diễn ra đêm chung kết The Face Vietnam 2023, khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau trên đường tìm ra chủ nhân của ngôi vị cao nhất. Sân khấu được đầu tư hoành tráng và công phu, các tiết mục cũng được dàn dựng kỹ lưỡng cũng là yếu tố mang đến một đêm thi mãn nhãn.

Khép lại đêm chung kết The Face Vietnam 2023, chương trình để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả với kết quả chung cuộc thuyết phục thuộc về Tú Anh, trong hành trình “đãi cát tìm vàng”.

