Minh Hằng khoe bụng bầu tròn xinh với cách lên đồ đơn giản nhưng ghi điểm tuyệt đối

Minh Hằng khoe bụng bầu thu hút trong loạt hình mới.

Minh Hằng là một trong những bà bầu xinh đẹp của showbiz Việt. Trong suốt thời gian của thai kỳ, cô tích cực khoe nhiều khoảnh khắc thu hút, nhận được lời khen ngợi của người hâm mộ. Nếu như ở những tháng đầu của thai kỳ, Minh Hằng chuộng trang phục ôm cơ thể, khoe đường cong mềm mại. Thì càng gần tới ngày lâm bồn, cô lăng xê nhiều váy áo dáng rộng, tạo được sự thoải mái cho người mặc.

Dù cơ thể tăng cân, có nhiều thay đổi về vóc dáng, Minh Hằng vẫn tự tin mặc đồ bơi, trang phục ôm hoặc linh hoạt thay đổi theo từng giai đoạn.

Trong bộ hình mới đây, Minh Hằng tiếp tục nhận được nhiều lời khen của người hâm mộ và đồng nghiệp khi khoe bụng bầu. Nữ ca sĩ mặc set đồ denim khoe vẻ đẹp hiện đại, cá tính. Áo croptop và quần ống suông mặc style cạp trễ giúp Minh Hằng có loạt khoảnh khắc ấn tượng.

Phong cách thời trang sành điệu của bà bầu Minh Hằng nhận được nhiều lời khen bởi sự thanh lịch, nữ tính. Những chiếc váy dáng suông hoặc buộc eo được cô ứng dụng hợp lý trong từng giai đoạn.

Trang phục của bà bầu phải đáp ứng nhiều tiêu chí như mang lại cảm giác thoải mái cho người mặc. Bên cạnh tiêu chí về phom dáng, trang phục phải có chất liệu tốt cho làn da của người mặc.

Những thiết kế có màu sắc tươi sáng giúp mẹ bầu tươi trẻ, rạng rỡ hơn. Cách chọn trang phục giúp cải thiện tinh thần mẹ bầu ở giai đoạn mang thai cực nhọc 9 tháng 10 ngày thêm phấn chấn, yêu đời. Ngoài ra, gương mặt khi tăng cân tròn xinh của Minh Hằng cũng được nhiều người khen ngợi. Ở cô toát ra năng lượng tích cực và yêu đời.

Không chỉ chọn đồ phù hợp, Minh Hằng không quên mix thêm những món đồ phụ kiện từ túi xách, mũ theo từng concept đi ăn, đi cà phê hay đi nghỉ dưỡng... Cô thường chọn cách trang điểm đơn giản trong suốt thời gian mang thai.

Dù bầu to nhưng Minh Hằng vẫn tự tin diện váy ôm, khoe đường cong hình thể mềm mại. Thiết kế có phần cut out ngay bụng càng mang tới sự thu hút cho người mặc. Đây cũng là một trong những lựa chọn táo bạo khi chụp hình bầu của Minh Hằng, khác hẳn so với loạt mỹ nhân Việt từng thực hiện trước đó.

