Diễm My, Thùy Tiên mặc váy khoét hiểm, lộ vòng hông đẹp như tượng tạc

Diễm My là một diễn viên xinh đẹp nhưng cô còn sở hữu cả phong cách thời trang nổi bật. Vì thế, trong nhiều sự kiện thời trang, cô luôn là một trong những gương mặt khách mời đắt show. Diễm My xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ có phong cách đa dạng, trẻ trung và gợi cảm vừa đủ.

Trong một sự kiện thời trang mới đây được tổ chức tại Hà Nội, Diễm My diện chiếc váy cut out ở những vị trí đắt giá. Trang phục giúp tôn lên vòng hông hiệu quả và ấn tượng hơn. Xu hướng thời trang cut out chưa khi nào lỗi thời, được phái đẹp vô cùng yêu thích.

Những phần cut out được may một lớp vải màu nude trong suốt, tiệp với màu da để kích thích thị giác người mặc tuyệt đối nhưng vẫn giữ an toàn. Vì thế, Diễm My có thể thỏa sức pose dáng trong nhiều góc hình khác nhau mà không lo hớ hênh.

Có rất nhiều kiểu cut out được các nhà mốt thời trang ứng dụng trên từng phom váy. Trong thiết kế của Đỗ Long, hoa hậu Thùy Tiên khoe vòng hông quyến rũ. Đường cut out nhỏ và tinh tế đối lập với màu đen của trang phục tạo nên sự bí hiểm hơn cho người mặc.

Hoa hậu Thùy Tiên có hình thể cân đối nên cô dễ dàng mặc đẹp nhiều phong cách thời trang khác nhau. Thậm chí, nhiều trang phục kén người vẫn được cô chinh phục ấn tượng.

Chi tiết xuyên thấu, cut out được sử dụng nhiều cho phần thân trên của váy. Tuy nhiên, những năm gần đây, chi tiết sáng tạo này được ứng dụng ở nhiều điểm hơn trên thiết kế. Nhưng cần có sự tính toán cụ thể để tôn lên vẻ đẹp hình thể người mặc mà không phô.

Với những cô nàng không có tỷ lệ cơ thể hoàn mỹ với lưng dài chân ngắn, cần chọn trang phục có chi tiết cut out tránh phần hông. Trong khi đó chi tiết cut out, xuyên thấu ngay vòng eo hoặc chân sẽ hợp lý hơn, tạo nên sự cân đối trong vóc dáng.

Với những trang phục xẻ tà cao lộ hông giúp phái đẹp khoe được đôi chân thon dài. Thế nhưng, kiểu váy này cũng tiềm ẩn "rủi ro" cho người mặc khi đưa họ vào tình huống khó xử. Tà váy cao sẽ làm lộ phần hông quá nhiều khiến người mặc khó lòng kiểm soát. Khi đó, sử dụng đồ bảo hộ bên trong sẽ là lựa chọn tốt nhất cho mọi cô gái.

Mỹm Trần có hình thể nóng bỏng, cô khoe đường cong mỹ miều trong thiết kế có chi tiết xuyên thấu dọc hai bên hông. Kiểu váy này từng được nhiều người chọn mặc nhưng vì quá táo bạo nên nó không dành cho số đông sự kiện.

