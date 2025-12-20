Gu mặc khoe body của bạn gái Quang Minh

Tăng Khánh Chi cho biết đã giảm được 15 kg sau sinh nhờ chăm chỉ vận động, chơi thể thao. Bởi vậy, cô thoải mái diện những thiết kế sexy, khai thác đường cong quyến rũ.

Khi nghỉ dưỡng, bạn gái Quang Minh chọn kiểu đầm nhún bèo xẻ tà, làm nổi bật chiều cao hơn 1,7 m và đôi chân dài không kém người mẫu.

Váy voan mỏng mặc ngoài đồ bơi cũng là công thức giúp Khánh Chi làm mới phong cách đi biển.

Với bikini, bà mẹ hai con chuộng mẫu quần kéo hông cao, không chỉ che được bụng mà còn đem lại tinh thần phương Tây phóng khoáng.

Tăng Khánh Chi ưu tiên sự đa dạng về màu sắc, chất liệu cũng như phụ kiện đi kèm áo tắm, tránh lặp lại hình ảnh trong các chuyến du lịch.

Tới sân bay, nhan sắc sinh năm 1996 cũng khẳng định dấu ấn riêng bằng quần ren trong suốt.

Món trang phục táo bạo còn được Khánh Chi kết hợp với áo lệch vai nhún bèo xếp tầng, tạo nên tổng thể "chất chơi".

Tại bữa tiệc sinh nhật bản thân, người đẹp diện đầm trễ nải tôn vai trần cùng vòng một đầy đặn.

Tăng Khánh Chi sinh năm 1996, yêu thích thời trang và nghệ thuật nhưng không chọn gia nhập showbiz mà chú tâm kinh doanh bánh kẹo nhập khẩu.

Tháng 11/2024, Quang Minh bất ngờ công bố anh và bạn gái kém 37 tuổi mới đón con trai chung. Họ yêu nhau hơn hai năm qua nhưng chưa có kế hoạch tổ chức lễ cưới, hiện sống cùng con trai Dustin và con gái riêng 8 tuổi của Tăng Khánh Chi trong một căn hộ chung cư ở TP HCM.

Quang Minh sinh năm 1959, quê Tiền Giang, từng là kép của đoàn Kim Cương, Bông Hồng những năm cuối thập niên 1980. Anh sang Mỹ định cư khoảng năm 1990 và theo đuổi nghề diễn viên, lồng tiếng. Anh cùng vợ cũ - diễn viên Hồng Đào - trước đây là cặp diễn hài ăn khách hải ngoại. Cả hai ly hôn năm 2019. Bên cạnh hoạt động sân khấu, Quang Minh còn đóng nhiều phim điện ảnh như: Cho em gần anh thêm chút nữa, Em chưa 18, Tìm chồng cho mẹ, Ngôi nhà bươm bướm...