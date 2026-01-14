Hoa hậu quê Đà Nẵng đón tin vui, điều khiến fan chú ý là sự xuất hiện của nam diễn viên 'Mưa đỏ'

Mới đây, Hoa hậu Thanh Thủy vừa nhận giải thưởng “Pretty Lady” tại Đẹp Awards 2025. Điều khiến fan chú ý là nam diễn viên "Mưa đỏ" - Steven Nguyễn cũng có xuất hiện trên sân khấu cùng nàng hậu quê Đà Nẵng.

Được biết, Steven là người xướng tên Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy nhận giải “Pretty Lady” của Đẹp Awards 2025. Đây là lần đầu cả hai đứng chung khung hình nhưng không khỏi khiến fan sắc đẹp trầm trồ vì đẹp đôi. Cũng tại sự kiện, ekip phim “Mưa đỏ" cũng nhận giải “The Dream Team”.

Thanh Thủy xuất hiện trang phục dạ hội lộng lẫy, phom dáng tinh tế giúp tôn lên vóc dáng thanh mảnh. Phong cách trang điểm được tiết chế, tập trung làm nổi bật làn da sáng cùng thần thái rạng rỡ, mang đến hình ảnh thanh lịch nhưng không kém phần cuốn hút.

Thanh Thủy sinh năm 2002, quê Đà Nẵng. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, trở thành một trong những hoa hậu trẻ tuổi được đánh giá cao về nhan sắc lẫn học vấn. Sau đó, Thanh Thủy tiếp tục đại diện Việt Nam tham gia Miss International 2024 và đăng quang. Chiến thắng này giúp cô ghi tên mình vào danh sách những hoa hậu Việt thành công trên đấu trường sắc đẹp quốc tế, đồng thời tạo nên bước ngoặt lớn trong sự nghiệp cá nhân.

Tháng 11/2025, Thanh Thủy chính thức kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Quốc tế.

Thanh Thủy vẫn được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định bản thân ở nhiều lĩnh vực khác nhau như thời trang, truyền thông, hoạt động cộng đồng hoặc nghệ thuật.