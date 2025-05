Thanh Thủy gặp sự cố trên sàn catwalk

Tối 26/5, Hoa hậu Thanh Thủy đảm nhận vai trò vedette trong show diễn của NTK Lê Ngọc Lâm ở TPHCM. Sự kiện có sự góp mặt của Hoa hậu Tiểu Vy, Á hậu Phương Anh, Ngọc Thảo, Kiều Loan...

Trong màn trình diễn, Thanh Thủy diện thiết kế đầm dạ hội tông màu vàng gold, đeo cánh thiên thần. Cô sử dụng phụ kiện đội đầu để tăng thêm vẻ lộng lẫy.

Tuy nhiên, khi bước xuống cầu thang, Thanh Thủy gặp sự cố. Do giày cao nên người đẹp loạng choạng, suýt té ngã. Cô phải dùng tay để giữ thăng bằng, sau đó tiếp tục trình diễn.

Hoa hậu Thanh Thủy trên sàn diễn thời trang tối 26/5.

Dù gặp sự cố, Thanh Thủy vẫn giữ thần thái chuyên nghiệp để hoàn thành phần trình diễn của mình. Cô giữ gương mặt sắc lạnh, sải bước tự tin trước ống kính.

Trên các diễn đàn sắc đẹp, khán giả bình luận về màn trình diễn của Thanh Thủy. Nhiều người dành lời khen cho người đẹp vì xử lý tốt sự cố, hoàn thành màn trình diễn ấn tượng.

"Chút sự cố không làm ảnh hưởng tới phần trình diễn", "Dù gặp sự cố suýt ngã nhưng vẫn bình tĩnh và giữ được thần thái kiêu sa", "Áp lực trên sàn diễn là rất lớn, khen cho Thanh Thủy vẫn giữ được bình tĩnh", "Sự cố thì lúc nào cũng ẩn hiện trên sàn diễn, Thủy đã xử lý tốt"... cư dân mạng bình luận.

Ngay sau show diễn, Thanh Thủy đã ra sân bay sáng 27/5 để đi công tác tại Guatemala. Theo lịch trình Thanh Thủy sẽ tham dự các sự kiện từ thiện và góp mặt trong đêm chung kết Hoa hậu Quốc tế Guatemala 2025, nhằm tìm kiếm đại diện của Guatemala ở cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2025.

Trước đó, Thanh Thủy có chuyến công tác ở Indonesia để tham dự chung kết Puteri Indonesia 2025. Tại đây, cô gặp sự cố về sức khỏe, phải nhập viện truyền nước.

Hoa hậu Tiểu Vy khoe chân thon với bộ váy cưới dạng corset.

Á hậu Ngọc Thảo xuất hiện với ngoại hình khác lạ.

Á hậu Phương Anh, Kim Duyên, Kiều Loan cùng diện sắc trắng thanh lịch.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Quốc tế 2024, Thanh Thủy là gương mặt quen thuộc với các show diễn thời trang trong nước. Cô thường được mời đảm nhận vai trò first face hoặc vedette.

Người đẹp Đà Nẵng cũng hoạt động sôi nổi trong showbiz, nhận được nhiều giải thưởng như Mỹ nhân của năm, Best Face Of The Year - Gương mặt đẹp nhất năm, Cá nhân truyền cảm hứng sáng tạo cùng metro....

Với những thành tích ấn tượng, Thanh Thủy đứng thứ 6 trong cuộc bình chọn Timeless Beauty - Vẻ đẹp vượt thời gian 2024 của chuyên trang sắc đẹp Missosology . Trước đó, Thanh Thủy lọt vào top 56, sau đó là top 21 của Vẻ đẹp vượt thời gian 2024.

Vào tháng 10/2025, Thanh Thủy trao lại vương miện cho người kế nhiệm trong chung kết Hoa hậu Quốc tế 2025 được tổ chức ở Nhật Bản.