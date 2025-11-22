Hoa hậu, người đẹp chia sẻ với đồng bào vùng lũ

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh không thể ngăn nước mắt rơi khi theo dõi những hình ảnh của quê hương Đắk Lắk (Phú Yên cũ) và nhiều tỉnh thành miền Trung chìm trong mưa lũ. Nước dâng nhanh chóng, nhiều gia đình bị chia cắt và cô lập khiến Hà Trúc Linh xót xa.

Hoa hậu Hà Trúc Linh thường xuyên chia sẻ những thông tin có ích dành cho đồng bào vùng lũ. Mới đây, cô chia sẻ thông tin về Quỹ Thiện Tâm dành cho 3 nhóm đối tượng thuộc tiêu chí hỗ trợ khẩn cấp. Khi bão số 13 oanh tạc nhiều giờ khiến Gia Lai, Đắk Lắk thiệt hại nặng nề, cô đau lòng thốt lên: “Tan hoang quá! Thương bà con mình”.

Đại sứ Nhân ái Hoa hậu Việt Nam 2024 trải lòng: “Huế đã hứng chịu trận lũ thứ 4 trong vòng chưa đầy một tháng khiến người dân cố đô mệt mỏi, vất vả vì hàng chục năm nay chưa bao giờ thấy kiểu thời tiết lạ thường như vậy. Những hậu quả của lũ lụt không chỉ dừng lại ở thời điểm nước rút, người dân Huế phải đối mặt với vô vàn khó khăn như thiếu nước sạch, thiếu lương thực, dịch bệnh hoành hành, trường học bị phá hủy, sách vở bị cuốn trôi, nhiều học sinh phải tạm dừng việc học. Lũ không chỉ cuốn đi vật chất mà còn để lại những vết thương tinh thần khó lành”.

Người thân của Nguyễn Phương Nhi cũng gánh chịu sự tàn phá của thiên tai. “Nhà ngoại tôi, nước vào nửa nhà”, cô nói. Như bao người con xứ Huế, Nguyễn Phương Nhi bàng hoàng và xót xa khi lũ băng qua. “Mỗi mùa nước lên, tận mắt chứng kiến lũ nhấn chìm nhà cửa, ruộng vườn và cả những di sản vô giá, khiến tôi cảm thấy vô cùng đau lòng”, cô nói.

Nhưng trong nỗi đau, Phương Nhi nhìn thấy ánh sáng của tình người, của tinh thần đoàn kết dân tộc. “Những đoàn cứu trợ từ khắp nơi đổ về Huế, mang theo lương thực, quần áo và cả sự động viên ấm áp. Các chiến sĩ bộ đội, các đội cứu hộ không ngại gian khó, đe dọa tính mạng để đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm”, cô chia sẻ.

Đại sứ Nhân ái Hoa hậu Việt Nam 2024 chung tay khắc phục hậu quả bão lũ. Cô cùng người đẹp của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 đã tham gia chương trình thiện nguyện do báo Tiền Phong phối hợp cùng nhiều đơn vị tổ chức, tới vùng lũ Đan Điền (Huế) để thăm hỏi, tặng quà cho bà con.

Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Thị Thu Hằng kể: “Quê tôi, Thanh Hóa, cũng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ. Nhưng tôi luôn tự hào về tinh thần đoàn kết của người dân quê tôi. Nước dâng vào nhà, bà con phải di chuyển đồ đạc và chủ động kê cao mọi thứ để tránh hư hại. Ai có gì hỗ trợ nấy, những người có nhà cao cho những người ở nhà thấp gửi đồ. Nhà nào có thuyền lập tức tham gia cứu trợ. Bố và anh họ của tôi cũng dùng thuyền cứu trợ để chở lương thực, thức ăn và đưa bà con đến khu vực an toàn. Nhìn cảnh người dân cùng nhau vượt khó tôi càng thương và càng yêu quý quê hương”.

Thu Hằng đang là sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội, cô áy náy vì chưa có cơ hội tham gia các hoạt động chung tay khắc phục hậu quả bão lũ nên chọn cách âm thầm ủng hộ đồng bào vùng lũ. Gần đây cô gửi yêu thương tới đồng bào tỉnh Đắk Lắk thông qua tài khoản Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk. “Số tiền của tôi rất nhỏ nhưng của ít lòng nhiều”, cô nói.

Các người đẹp bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 có kỷ niệm đặc biệt với Huế. Khi cố đô chìm trong biển nước, Nguyễn Hoàng Mỹ Vân nhớ lại kỷ niệm ở Huế trong hành trình thi Hoa hậu Việt Nam 2024, đặc biệt kỷ niệm về đêm chung kết phải dời lịch vì mưa bão. "Thương Huế, thương bà con miền Trung”, cô viết và cầu mong bình an trở lại với mọi người, mọi nhà.

Hoa hậu Thanh Thủy mong miền Trung vượt qua thiên tai

Thời điểm này, Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy đang có mặt tại Nhật Bản để đồng hành với cuộc thi Miss International 2025 với vai trò đương kim Hoa hậu Quốc tế 2024. Lịch trình dày đặc nhưng Thanh Thủy luôn dõi theo diễn biến mưa lũ trong nước. Trước thông tin về tình hình mưa lũ ở Đắk Lắk cô gửi gắm tâm tình: “Hy vọng bà con luôn vững vàng và bình an”.

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh tham gia cứu trợ tại vùng lũ.

Quê hương cô, Đà Nẵng, cũng vừa trải qua những ngày khốc liệt. Khi nhìn thấy hình ảnh bà con phải sơ tán giữa đêm, nhiều nơi bị chia cắt, gồng mình chống lũ, Thanh Thủy chỉ mong mọi người được bình an.

"Miền Trung luôn kiên cường, nhưng thật sự thiên tai quá lớn và liên tục như vậy khiến Thủy không khỏi trăn trở và lo lắng. Điều Thủy mong nhất đó chính là bà con được an toàn, có đủ lương thực, thực phẩm thiết yếu và được hỗ trợ kịp thời. Mong mọi người bình tĩnh, luôn theo dõi hướng dẫn từ cơ quan chức năng. Thủy tin rằng với sự chung sức của các lực lượng chức năng và tinh thần đoàn kết của người Việt mình, miền Trung sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này. Thủy xin gửi những lời cầu chúc bình an đến bà con vùng lũ", Hoa hậu Thanh Thủy nhắn gửi.