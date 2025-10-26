Hoa hậu Hoàn vũ 2025 trước nguy cơ bị hoãn

Theo thông cáo chính thức của Cục Quản lý Hoàng gia Thái Lan, Vương thái hậu Sirikit, thân mẫu của Quốc vương Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua, đã qua đời vào tối 24/10 tại Bệnh viện tưởng niệm Vua Chulalongkorn, trực thuộc Hội Chữ thập đỏ Thái Lan ở Bangkok.

Sau khi Vương thái hậu qua đời, Quốc vương Maha Vajiralongkorn đã chỉ thị tổ chức quốc tang với nghi lễ trang trọng và danh dự cao nhất theo truyền thống Hoàng gia.

Hoa hậu Hoàn vũ 2025 có nguy cơ bị hoãn tổ chức.

Theo đó, linh cữu Vương thái hậu được an trí tại Điện Dusit Maha Prasat trong Hoàng cung Bangkok, nơi Hoàng gia và công chúng sẽ đến bày tỏ lòng kính trọng. Nhà vua cũng đã ban hành thời gian quốc tang kéo dài một năm dành cho Hoàng gia và các quan chức thuộc Hoàng triều, bắt đầu từ ngày 24/10.

Sự việc khiến nhiều người cho rằng cuộc thi Miss Universe 2025 có khả năng bị hoãn vào phút chót. Hiện nhiều thí sinh đã bắt đầu khởi hành sang Bangkok, Thái Lan để nhập cuộc.

Hoa hậu Hoàn vũ 2025 dự kiến tổ chức từ cuối tháng 10 ở Thái Lan với sự tham gia của hơn 130 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là kỳ thi đánh dấu kỷ niệm 74 năm tổ chức. Chung kết dự kiến diễn ra ngày 21/11 tại tỉnh Nonthaburi, Thái Lan.

"Khả năng cao là dời sang tháng 12 để tránh quốc tang", "Khả năng sẽ hủy, sau đó mang về Mỹ tổ chức", "Khổ thân thí sinh và ban tổ chức quá, sắp khởi động mà còn vướng sự cố"... cư dân mạng bình luận.

Trước đó, cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2016 do ông Nawat tổ chức ở Thái Lan cũng vướng quốc tang. Do đó, ông Nawat phải mang cuộc thi sang Mỹ tổ chức.

Ông Nawat và ê-kíp MGI đứng ra tổ chức Miss Universe 2025, đảm nhận toàn bộ khâu sản xuất, tiếp thị và phân phối vé cho mùa giải lần thứ 74. Ông cũng giữ vai trò giám đốc điều hành của tổ chức Miss Universe.

Hoa hậu Hoàn vũ 2025 được fan kỳ vọng tổ chức hoành tráng, chuyên nghiệp với sự đầu tư của ông Nawat sau mùa giải 2024 gây nhiều thất vọng tại Mexico. Hiện thông tin Hoa hậu Hoàn vũ 2025 có khả năng bị hủy đang khiến nhiều người hụt hẫng và tiếc nuối.

Vương thái hậu Sirikit được xem là một trong những biểu tượng quan trọng nhất của Hoàng gia Thái Lan hiện đại, gắn bó sâu sắc với quá trình trị vì của cố Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej (Vua Rama IX).

Các bác sĩ đã theo dõi và điều trị sức khỏe cho Vương thái hậu từ ngày 7/9/2019, sau khi bà được chuyển đến bệnh viện để điều trị nhiều căn bệnh mãn tính và các rối loạn ở nhiều hệ cơ quan.

Theo đội ngũ y bác sĩ, vào ngày 17/10 Vương thái hậu bị nhiễm trùng máu, khiến tình trạng sức khỏe suy yếu dần. Dù được chăm sóc và điều trị tích cực, bà đã trút hơi thở cuối cùng vào tối 24/10, hưởng thọ 93 tuổi.

Trong hơn bảy thập niên phục vụ Hoàng gia và đất nước, Vương thái hậu Sirikit được tôn kính vì các hoạt động nhân đạo, phát triển cộng đồng và bảo tồn văn hóa Thái Lan.