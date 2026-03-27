Hoa hậu Đoàn Thiên Ân: Từ vương miện đến vai diễn nặng ký - hành trình bước ra khỏi vùng an toàn

Đoàn Thiên Ân: Không còn là hoa hậu trên màn ảnh

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân chia sẻ về hành trình đến với "Hẹn em ngày nhật thực"

"Đó là một nhân vật khiến tôi vừa muốn chạm tới, vừa sợ mình không đủ sức" - Thiên Ân thừa nhận khi nhớ lại lần đầu đọc kịch bản "Hẹn em ngày nhật thực".

Ngay từ những trang kịch bản đầu tiên, Thiên Ân đã bị cuốn vào một nhân vật có nội tâm phức tạp, nhiều lớp lang và đầy tổn thương. Chính điều đó khiến cô do dự. Nhưng thay vì lùi lại, cô chọn bước tới. "Cuối cùng tôi quyết định nhận vai, vì nếu không thử, tôi sẽ không bao giờ biết giới hạn của mình ở đâu".

Đó cũng là lần đầu tiên người đẹp đối diện với một vai diễn nặng ký về tâm lý - điều mà cô từng khao khát nhưng cũng không ít lần e dè.

Trong "Hẹn em ngày nhật thực", Thiên Ân không còn là hình ảnh lộng lẫy thường thấy. Nhân vật của cô là một cô gái nhiều tổn thương, lớn lên trong thiếu hụt tình cảm và bị cuốn vào những biến cố không thể kiểm soát.

Điều khiến cô đồng cảm sâu sắc chính là sự mất mát - không chỉ trong câu chuyện, mà còn ở những cảm xúc rất thật mà cô từng trải qua ngoài đời.

"Khi xem lại phim, tôi không còn nhìn mình là diễn viên nữa. Tôi thấy thương nhân vật, như một khán giả thực sự." Đặc biệt, cú "twist" ở cuối phim - theo lời Thiên Ân - là một ám ảnh lớn, không chỉ với người xem mà cả với chính cô.

Thiên Ân biết nhan sắc không thể đi đường dài

Nhiều khán giả chê hoa hậu xấu trong phim, ban đầu, cô cũng lo lắng đến mức đi hỏi nhiều người rằng "mình xấu thế nào?". Nhưng khi chính cô xem phim, cô ngộ ra rằng "Ồ, mình không hề xấu. Thậm chí, rất đẹp, một nhân vật đẹp. Trên phim, tôi không phải là hoa hậu Thiên Ân mà là cô Thiên Ân trong Hẹn em ngày nhật thực. Một cô gái bình thường, không son phấn gì cả".

Một trong những phân đoạn đáng nhớ nhất với Thiên Ân là cảnh đối thoại căng thẳng với người mẹ - khi nhân vật phát hiện sự thật làm sụp đổ tất cả niềm tin. "Lúc đó tôi không còn nghĩ mình nên diễn thế nào. Cảm xúc đến rất tự nhiên, gần như là bản năng".

Đoàn Thiên Ân khẳng định bản thân là người cầu toàn

Chính sự "buông bỏ kiểm soát" đó lại tạo nên những khoảnh khắc chân thật nhất. Tuy nhiên, nữ diễn viên trẻ cũng thẳng thắn thừa nhận mình chưa bao giờ hoàn toàn hài lòng. "Tôi là người cầu toàn. Tôi sẽ luôn soi lại từng ánh mắt, từng câu thoại để làm tốt hơn."

Một chi tiết hậu trường khiến nhiều người bất ngờ là cảnh bị tát trong phim được thực hiện hoàn toàn thật. "Tôi bị tát nhiều lần để đạt được cảm xúc chân thật nhất. Và chính cảm giác đau đó giúp tôi bật ra sự tức giận, tổn thương đúng với nhân vật". Không chỉ là kỹ thuật, Thiên Ân cho thấy cô sẵn sàng "trả giá" bằng cảm xúc thật để chạm tới chiều sâu của vai diễn.

Thiên Ân biết nhan sắc không phải "tấm vé dài hạn"

Là một hoa hậu, Thiên Ân hiểu rõ lợi thế của mình. Nhưng cô cũng thẳng thắn: "Nhan sắc có thể giúp tôi bước vào nghề, nhưng không thể giữ tôi ở lại." Thay vì dựa vào ngoại hình, cô lựa chọn đầu tư vào diễn xuất - từ kỹ năng thoại, kiểm soát cảm xúc đến hình thể. Mỗi vai diễn là một lần bắt đầu lại từ con số 0. "Tôi muốn khán giả quên đi danh xưng hoa hậu và nhìn tôi như một diễn viên".

Không dừng lại ở những vai diễn tình cảm, Thiên Ân tiết lộ mong muốn được thử sức với những dạng vai gai góc hơn - phản diện, đa nhân cách, hoặc những nhân vật có chiều sâu tâm lý cực đoan. "Đó là cách để tôi thoát khỏi vùng an toàn. Nếu cứ lặp lại, tôi sẽ không bao giờ tiến xa hơn"

Đó cũng là tuyên ngôn rõ ràng cho con đường mà cô lựa chọn: không dễ dàng, nhưng đáng giá. Đây được xem là bước đi táo bạo, bởi những vai diễn này không chỉ thử thách kỹ năng mà còn có thể phá vỡ hình ảnh đẹp vốn có.

Đoàn Thiên Ân khẳng định cô và hoa hậu Kỳ Duyên luôn song hành cùng nhau

Trong hành trình này, Thiên Ân không đi một mình. Cô nhắc đến sự đồng hành của Nguyễn Cao Kỳ Duyên như một điểm tựa tinh thần. "Chúng tôi hiểu áp lực của nhau, vì cùng bước ra từ danh xưng hoa hậu và cùng chọn một con đường mới. Và luôn ở đó khi người kia cần".

Hẹn em ngày nhật thực không chỉ là một bộ phim - mà là cột mốc đánh dấu sự chuyển mình của Thiên Ân. Không còn là một hoa hậu "thử sức cho vui", cô bước vào điện ảnh với sự nghiêm túc, kỷ luật và khát khao chứng minh bản thân.

"Tôi muốn khán giả nhớ đến mình là một diễn viên - người luôn nỗ lực để tốt hơn qua từng vai diễn" - Thiên Ân khẳng định. "Nếu chọn một điểm nhấn để khẳng định một hoa hậu Thiên Ân có nhiều cơ hội trở thành diễn viên thì vai diễn trong Hẹn em ngày nhật thực xứng đáng để gọi là sự lột xác của Thiên Ân"- cô nói.