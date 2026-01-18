Thu Ngân và 60 hoa hậu nhận sash

Ngày 16/1, đại diện Việt Nam - Thu Ngân cùng 59 thí sinh tham gia buổi lễ trao sash của cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa lần thứ 53 tổ chức tại Ai Cập. Người đẹp Việt Nam diện bộ váy dạ hội màu trắng lộng lẫy, sang trọng, nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Thu Ngân sang Ai Cập hôm 12/1. Cô mang theo 5 vali với khoảng 30 bộ trang phục đến từ nhiều nhà thiết kế trong nước. Thời gian qua, cô tập trung chuẩn bị các kỹ năng về giao tiếp tiếng Anh, catwalk, trang điểm, làm tóc để tham gia cuộc thi sắc đẹp quốc tế.

Đại diện Cuba - Lorena Suarez Lara cũng chọn tông màu trắng cho buổi lễ trao sash. Cô nằm trong nhóm thí sinh sáng giá cho vương miện. Người đẹp 23 tuổi, cao 1,75 m, số đo ba vòng 80-63-86 cm. Cô hiện là người mẫu, sinh viên ngành truyền thông, có khả năng nói tiếng Anh và Tây Ban Nha. Lorena dành nhiều tâm huyết cho việc hỗ trợ giáo dục mầm non.

Đại diện Venezuela - Rubi Esmeralda ghi điểm với thần thái sang trọng. Cô là thí sinh có hình thể nổi bật ở khu vực châu Mỹ. Người đẹp 30 tuổi, cao 1,7 m, số đo ba vòng 89-60-90 cm, là nhà báo, doanh nhân. Cô đam mê khiêu vũ, thời trang và du lịch.

Đại diện Puerto Rico - Gabriela Figueroa Aviles là ứng viên được yêu thích ở châu Mỹ. Người đẹp 28 tuổi, đã có bằng cử nhân Khoa học điều dưỡng. Hiện cô làm công việc y tá. Cô có hình thể quyến rũ, nổi bật.

Đại diện Philippines - Christina Labareno Vanhefflin được đánh giá là thí sinh nổi bật của châu Á. Cô 34 tuổi, là thí sinh có kinh nghiệm thi sắc đẹp. Trước đó, cô từng chiến thắng ở cuộc thi Mutya Ng Pilipinas 2025.

Đại diện Ấn Độ là ứng viên tiềm năng của châu Á. Cô chọn trang phục tông màu đen sang trọng, quyến rũ.

Đại diện Ecuador - Cristiane Guerrero Marques das Neves là ứng viên mạnh của khu vực châu Mỹ. Cô 28 tuổi, cao 1,75 m, số đo ba vòng 81-64-94 cm. Người đẹp là người mẫu, chuyên viên trang điểm, người sáng tạo nội dung số.

Đại diện Romania - Kira Andreaa là ứng viên gây chú ý ở châu Âu. Người đẹp 26 tuổi, có chiều cao ấn tượng 1,8 m, số đo ba vòng 90-59-92 cm. Cô đang điều hành công việc kinh doanh riêng ở quê nhà. Người đẹp từng trình diễn trên các sàn catwalk tại Paris và Milan.

Ba Lan, Hà Lan, Tây Ban Nha là những ứng viên nổi bật của khu vực châu Âu.

Hoa hậu Liên lục địa tổ chức lần đầu vào năm 1971 với quy mô một sự kiện thúc đẩy du lịch tại vùng đảo ở Aruba. Bắt đầu bằng tên gọi Teen Pageant, sân chơi này chỉ thu hút 35 thí sinh tham gia. Dần dần, chương trình được mở rộng, số lượng ứng viên tăng đáng kể, đạt con số 70-80 (tùy từng năm).

"Miss Intercontinental nhắc nhở chúng ta về vẻ đẹp rực rỡ của sự đa dạng" là lời giới thiệu từ Hoa hậu Liên lục địa.

Hoa hậu Liên lục địa được đánh giá là một trong những cuộc thi sắc đẹp lớn trên thế giới, đã đi qua một chặng đường dài. Hàng năm cuộc thi vẫn thu hút người đẹp ở nhiều quốc gia trên thế giới dự thi, có lượng người quan tâm riêng.

Đương kim Hoa hậu Liên lục địa là người đẹp Puerto Rico - María Cepero. Đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Liên lục địa 2024 là á hậu Bùi Khánh Linh. Chung cuộc, cô giành ngôi á hậu 3. Trước đó, Việt Nam có chuỗi thành tích ấn tượng với giải Á hậu 2 của Lê Nguyễn Ngọc Hằng năm 2023 và giải hoa hậu của Lê Nguyễn Bảo Ngọc năm 2022.