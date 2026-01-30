Á hậu Thu Ngân nói gì về kết quả tại Miss Intercontinental 2026?

Á hậu Thu Ngân lọt Top 23 Miss Intercontinental

Sáng 30/1 (theo giờ Việt Nam), đêm Chung kết cuộc thi Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa lần thứ 53 đã chính thức diễn ra tại Ai Cập. Người đẹp Nga Varvara Yakovenko giành vương miện hoa hậu. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về đại diện Cuba, Thái Lan, Tanzania, Philippines và Ecuador.

Á hậu Thu Ngân - đại diện Việt Nam dừng chân tại Top 23. Thành tích này đánh dấu năm thứ 4 liên tiếp dải sash Việt Nam lọt Top tại đấu trường nhan sắc uy tín này.

Á hậu Thu Ngân dừng chân tại Top 23 Miss Intercontinental. (Ảnh: EKCC)

Trong hai tuần tranh tài tại Ai Cập, Á hậu Thu Ngân đã trải qua các phần thi trình diễn swimsuit, phỏng vấn kín, trang phục dân tộc cũng như chuỗi hoạt động bên lề. Xuyên suốt hành trình, cô tích cực lan tỏa hình ảnh một đại diện Việt Nam thân thiện, bản lĩnh, chuyên nghiệp và luôn sẵn sàng học hỏi, hoàn thiện bản thân trong môi trường quốc tế.

“Xin lỗi mọi người vì hành trình này chưa thể trọn vẹn. Cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ và yêu thương Ngân đến giờ phút này”, cô chia sẻ trên trang cá nhân.

Trên mạng xã hội, Thu Ngân nhận được nhiều lời động viên, an ủi và khích lệ tinh thần từ dàn Hoa hậu, Á hậu như Thanh Thủy, Bảo Ngọc, Lê Hoàng Phương, Kiều Duy, Quế Anh, Yến Nhi, Ý Nhi, Minh Kiên…

Thu Ngân tại đêm Chung kết Miss Intercontinental diễn ra sáng nay (30/1/2026). (Ảnh: EKCC)

Thu Ngân thừa nhận có phần tiếc nuối khi không có cơ hội thể hiện bản thân ở phần ứng xử cũng như tiến sâu hơn trong cuộc thi. Tuy nhiên đối với cô, thành công lớn nhất không chỉ nằm ở thứ hạng mà là sự trưởng thành sau những áp lực và trải nghiệm quý giá tại Ai Cập.

"Tôi không đến đây để vượt qua bất kỳ cái bóng nào, mà để muốn biết bản thân đã đi xa hơn giới hạn của chính mình bao nhiêu bước. Tôi tự hào và hạnh phúc khi được hô vang hai tiếng “Việt Nam” giữa thế giới rộng lớn…", Thu Ngân bày tỏ.

Trong suốt hành trình chinh chiến tại đấu trường quốc tế, Thu Ngân để lại nhiều thiện cảm với công chúng nhờ luôn giữ tinh thần tích cực, kỷ luật và thái độ cầu thị. Theo kế hoạch, cô sẽ lên đường về nước vào ngày 31/1 tới.