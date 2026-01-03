Đỗ Mỹ Linh chăm mặc giấu bụng giữa tin đồn mang bầu lần hai

Hôm giao thừa chào năm mới 2026, Đỗ Mỹ Linh cùng chồng con đeo kính ngộ nghĩnh chụp selfie. 'Nàng dâu hào môn' diện áo khoác rộng, tránh để lộ bụng giữa tin đồn mang bầu lần hai.

Trước đó trong chuyến vi vu Trung Quốc hồi tháng 12/2025, Đỗ Mỹ Linh cũng tích cực mặc các kiểu áo khoác dáng suông rộng rãi.

Người đẹp chọn những góc chụp hạn chế để lộ vóc dáng trên đường phố Thành Đô. Các thiết kế tối màu, tạo cảm giác thân hình gọn gàng hơn được cô ưa chuộng.

Khi đăng tải video chia sẻ về cuộc sống hào môn, nàng hậu thư thái đọc sách, cắm hoa. Cô mặc trang phục chất liệu mềm mại, kiểu dáng thoải mái.

Nhiều khán giả nhận xét Đỗ Mỹ Linh trông 'có da có thịt' hơn trước.

Trong một lần dự sự kiện cùng nhà chồng hồi tháng 11, con dâu bầu Hiển để lộ bụng lùm lùm với chiếc váy dáng ôm.

Tin đồn Đỗ Mỹ Linh mang bầu lần hai rộ lên khi cô mặc váy dáng chữ A che bụng, đi giày đế thấp dự cưới hoa hậu Đỗ Thị Hà. Khi được hỏi về chuyện bầu bí, người đẹp không trả lời vì 'đây là chuyện riêng tư'.

Khi ra sân cổ vũ bóng đá hồi cuối tháng 9, hoa hậu diện áo phông suông đơn giản. Ảnh: Tùng Đinh

Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1996, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016, sau đó thi Miss World 2017, chiến thắng danh hiệu "Người đẹp nhân ái" và vào top 40 chung cuộc. Đỗ Mỹ Linh kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang, con trai thứ của Bầu Hiển, hồi tháng 10/2022 và chào đón ái nữ đầu lòng Tuệ An tháng 7/2023.