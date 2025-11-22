'Giám khảo hụt' nói người đẹp Mexico thắng Miss Universe nhờ mối quan hệ

Nhạc sĩ Omar Harfouch nói kết quả Miss Universe đã được ấn định từ trước.

Ngay sau khi thí sinh Mexico Fátima Bosch đăng quang Miss Universe 2025 vào sáng 21/11, "giám khảo hụt" Omar Harfouch đăng loạt bài cho rằng kết quả cuộc thi đã được dàn xếp từ trước. Nhà soạn nhạc người Pháp viết trên Instagram 1,2 triệu người dõi theo: "Chiến thắng của Hoa hậu Mexico là gian lận. Tôi, Omar Harfouch, đã tuyên bố ngày hôm qua trong chương trình độc quyền trên HBO Mỹ chỉ 24 giờ trước chung kết Miss Universe: Hoa hậu Mexico sẽ đăng quang vì chủ sở hữu Miss Universe, Raúl Rocha, đang làm ăn với cha Fatima Bosch".

Omar cho biết, một tuần trước ở Dubai, chủ tịch Miss Universe và con trai đã thúc giục ông bỏ phiếu cho Fátima Bosch, với lý do "điều đó sẽ tốt cho việc kinh doanh của họ".

Nhạc sĩ Omar Harfouch đăng ảnh thân thiết được cho là của người đẹp Mexico và chủ tịch Miss Universe, Raúl Rocha.

Omar Harfouch cũng đăng bức ảnh được cho người đẹp Mexico chụp với chủ tịch Raúl Rocha kèm theo câu hỏi mở: "Bạn có biết những người này là ai không?". Ngay lập tức, bài đăng thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả, nhiều người nài nỉ Omar tiết lộ sự thật.

Ngoài ra, ông còn đăng tải video phản ứng của khán giả tại chung kết Miss Universe ở Bangkok, trong đó nhiều người la ó vì bất bình với kết quả cuộc thi.

Omar Harfouch từng được mời làm giám khảo Miss Universe 2025 và có mặt tại Thái Lan từ trước bán kết. Tuần trước, ông đăng ảnh cùng chủ tịch Raul Rocha và ông Nawat - Giám đốc sản xuất Miss Universe tại Thái Lan - đồng thời tiết lộ rằng mình đã giúp hai người hòa giải sau những mâu thuẫn nảy sinh trong cuộc thi.

Nhà soạn nhạc Omar Harfouch (trái) gặp gỡ Chủ tịch Raul Rocha (giữa) và ông Nawat - Giám đốc sản xuất Miss Universe 2025 - tại Thái Lan trước khi rút khỏi ban giám khảo.

Tuy nhiên, ngày 18/11, Omar thông báo rút khỏi vai trò giám khảo sau khi phát hiện top 30 thí sinh đã được chọn sẵn bởi "một ban giám khảo ngẫu hứng", mà không ai trong số 8 giám khảo chính thức tham gia. Ông phản ánh điều này với chủ tịch Miss Universe nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Ngay sau đó, ban tổ chức đăng loạt ảnh giới thiệu hội đồng hạng mục Beyond the Crown ngày 17/11, giải thích đây là phần bình chọn riêng nhằm ghi nhận các dự án cộng đồng của thí sinh.

Omar Harfouch là nghệ sĩ piano, nhạc sĩ, nhà soạn nhạc nổi tiếng người Pháp gốc Li-băng. Ông cũng là doanh nhân và nhà hoạt động nhân đạo nổi tiếng.

Fátima Bosch, 25 tuổi, là người mẫu và nhà thiết kế thời trang. Cô tốt nghiệp ngành Thiết kế thời trang tại Đại học Iberoamericana, sau đó học tiếp Italy và Mỹ. Trong hai tuần dự thi Miss Universe ở Thái Lan, Fátima Bosch gây chú ý vì lên tiếng chỉ trích ông Nawat xúc phạm mình trong buổi lễ trao sash.

Sáng 21/12, Fátima Bosch vượt qua gần 120 thí sinh, trong đó có hoa hậu Hương Giang, để mang về vương miện Miss Universe thứ tư cho Mexico. Chiến thắng của cô gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng sắc đẹp quốc tế. Nhiều khán giả cho rằng cô được thiên vị nhờ ồn ào với ông Nawat, không phải là thí sinh nổi bật nhất.