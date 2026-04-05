Gia thế bất ngờ của nữ sinh xứ Huế vừa trở thành Á hậu Miss World Vietnam 2025

Sau khi giành danh hiệu Á hậu 2 tại Miss World Vietnam 2025, Trương Tâm Như là cái tên nhận được nhiều sự chú ý của công chúng. Cô chia sẻ rằng đây là bước ngoặt đáng nhớ trong cuộc đời ở tuổi 20 và không ngại khi đời tư được quan tâm.

"Tôi may mắn khi đã có một người bạn đồng hành rất tâm lý, ngoài ra tôi còn có sự đồng hành, chia sẻ từ gia đình, bạn bè và người thân trong hành trình Miss World Vietnam 2025. Dù cho có vấn đề gì xảy ra thì tôi tự tin rằng mình không bao giờ thay đổi tình cảm dành cho những người thân xung quanh mình", Á hậu người Huế chia sẻ.

Tiết lộ thêm về gia đình, Trương Tâm Như cho biết bố cô là tài xế xe tải, còn mẹ là nhân viên văn phòng. "Như muốn dành lời cảm ơn sâu sắc nhất tới ba mẹ - điểm tựa lớn nhất trong cuộc đời tôi. Cảm ơn ba mẹ đã luôn ở đó, lặng lẽ dõi theo từng bước đi và yêu thương bằng tình yêu vô điều kiện nhất. Có những lúc mệt nhoài, có những khi hoài nghi chính bản thân mình nhưng chỉ cần nghĩ về ba mẹ, Như lại thấy mình có thêm dũng khí để kiên cường bước tiếp.

Danh hiệu này không chỉ là niềm tự hào của riêng tôi, mà là món quà con muốn dành tặng ba mẹ, để đền đáp phần nào những hy sinh thầm lặng và những lo toan mà ba mẹ đã dành trọn cho con suốt bao năm qua", người đẹp bày tỏ.

Trương Tâm Như sinh năm 2005, hiện là sinh viên Đại học FPT Đà Nẵng. Có thời gian Tâm Như nặng đến 72kg và đã trải qua hành trình dài để có được vóc dáng như hiện tại. Tại Miss World Vietnam 2025, cô là một trong những thí sinh được ban giám khảo đánh giá cao, liên tục giành chiến thắng phần thi: Queen Talk, vào Top 5 Người đẹp Du lịch...

Trước đó, Trương Tâm Như là Hoa Khôi trường Đại học FPT Đà Nẵng 2024. Người đẹp cũng có một số thành tích khác, đạt IELTS 8.0, Huy chương đồng Quốc gia kỳ thi Olympic tiếng Anh trên Internet năm 2021-2022, Đại sứ truyền thông của Hội nghị Lãnh đạo trẻ - Mini Leadership Conference 2025 của AIESEC...

