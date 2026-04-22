Đụng hàng “đầm sến” của Prada, IU và Karina aespa nhận phản hồi trái ngược

Sức nóng của bộ phim Perfect Crown (Vương Miện Hoàn Hảo) tăng cao sau 2 tuần lên sóng. Không chỉ dừng lại ở chemistry lôi cuốn của cặp đôi chính, tủ đồ "dát" hàng hiệu của nữ chính Seong Hui Ju (IU) khiến người xem trầm trồ.

Ở ba tập đầu, khán giả quen thuộc với diện mạo sành điệu, đầy uy lực trên thương trường của nữ CEO Castle Beauty. Tới tập mới nhất, cô nàng có bước chuyển phong cách đáng chú ý.

Cụ thể, Seong Hui Ju có lịch trình đi hẹn hò công khai với Đại quân I-AN (Byeon Woo Seok) ở tập 4. Đội ngũ của hoàng gia chuẩn bị cho cô tạo hình "chuẩn" phong cách Phu nhân Đại quân tương lai.

Nữ chính diện váy hoa nhí giá khoảng 129 triệu đồng của Prada, túi xách tông vàng thuộc dòng Galleria giá khoảng 91 triệu đồng cũng của thương hiệu này. Đội ngũ chọn kiểu tóc búi thấp và trang sức ngọc trai Tasaki có giá khoảng 56 triệu đồng để hoàn thiện diện mạo cho nữ chính.

Dù chỉ được "lên sóng" ít phút, không được chọn làm outfit đi hẹn hò chính thức, set đồ của nữ chính nhận được "cơn mưa" lời khen từ khán giả. Ngay cả Đại quân I-AN cũng ngẩn ngơ, xiêu lòng trước vẻ ngoài cuốn hút của "vợ sắp cưới".

Nhiều tín đồ thời trang nhận ra mẫu đầm họa tiết hoa nhí đã từng được nhiều mỹ nhân Hàn Quốc diện. Trước IU, Karina aespa là idol K-Pop đầu tiên lăng xê thiết kế này tại Milan Fashion Week Xuân Hè 2025. Nữ đại sứ người Hàn phối thiết kế này cùng túi xách họa tiết da động vật lạ mắt. Tạo hình của idol sinh năm 2000 gây nhiều bàn tán.

So sánh với tạo hình sân bay, fan khen ngợi khả năng biến hóa linh hoạt của nàng thơ Prada.

Sau đó hai tháng, Chae Soo Bin cũng được bắt gặp diện thiết kế này trên một bài đăng Instagram, hợp tác với nhãn hàng. Nữ diễn viên để tóc xoăn sóng bồng bềnh, kết hợp mẫu váy cùng túi Galleria size Medium màu xanh nhạt, giày slingback mũi nhọn. Bản phối được khen ngợi khi chọn hướng cân bằng giữa nét đẹp cổ điển và hiện đại.