Dries Van Noten mang đến vẻ đẹp tinh tế với trang phục quá khổ

Khi nói đến tạo ấn tượng, nhà thiết kế Beligan là người thu hút đám đông. Đối với BST Xuân/Hè 2024, Dries Van Noten đã tập trung nỗ lực của mình vào việc cắt may, kiểu dáng, chuyển động và phom dáng.

Lần này, nhà thiết kế đã thực hiện một cách tiếp cận truyền thống hơn, trình bày các sản phẩm may mặc với khối màu rực rỡ nghiêm ngặt thay vì các bản in trừu tượng toàn bộ thông thường của anh ấy. Khi nói đến may đo, mùa này Dries đã thực hiện một cách tiếp cận hợp lý hơn, sử dụng nhiều loại vải linh hoạt hơn để làm nổi bật chuyển động của cá nhân mặc trang phục. Những chiếc áo khoác dài được tạo ra để phù hợp với tốc độ, trong khi những chiếc áo khoác hai hàng khuy bằng lụa được kéo dài để tạo vẻ ngoài casual và hơi quá khổ.

Dries muốn định nghĩa lại sự thanh lịch trong thời hiện đại. Hiểu rằng những người trẻ tuổi hướng tới sự thoải mái và thanh lịch dễ dàng, ý nghĩa của các mảnh làm nổi bật một kiểu dáng thon dài hơn. Gợi ý về trang phục streetwear và trang phục thể thao với quần đùi ngắn, quần chạy bộ,… Vị trí đặt cạnh nhau cho thấy bộ vest truyền thống được kết hợp với xăng đan hoặc thậm chí là áo sơ mi có cổ, với quần đùi sáng màu, rộng rãi. Guốc là một sự kết hợp phổ biến, một lần nữa mang lại cho trang phục cảm giác trang trọng và thoải mái. Tính thẩm mỹ thanh lịch thoải mái cho thấy Dries tập trung vào việc sử dụng màu sắc một cách tinh tế để làm nổi bật cấu trúc của các mảnh.

