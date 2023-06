Hình ảnh quan trọng từ LV Runway đầu tiên của Pharrell

Hôm qua, Pharrell Williams đã chính thức khai mạc Tuần lễ thời trang Paris với buổi trình diễn đầu tay rất được mong đợi của anh cho Louis Vuitton. Thành công của Virgil Abloh quá cố, màn ra mắt sàn diễn của Williams tất nhiên đã hoàn thành với một loạt khách mời nổi tiếng bao gồm những người như Beyoncé, Jay-Z, Tyler, the Creator, Rihanna, Zendaya, Jaden Smith,... Mặc dù sự tham dự đông đảo của những người nổi tiếng đã tạo ra vô số tiếng vang, nhưng khía cạnh quan trọng nhất là cách Pharrell giới thiệu tầm nhìn của mình về người đàn ông Louis Vuitton.

Từ các bản in được mô phỏng lại cho đến các phong cách phá cách và đồ họa lấy cảm hứng từ nghệ sĩ, bộ sưu tập Xuân/Hè 2024 mang đến một tầm nhìn đa dạng về phong cách. Một trong những biểu tượng hàng đầu của bộ sưu tập là “Damoflage” – một bản in mới kết hợp giữa họa tiết Damier di sản của Louis Vuitton với họa tiết ngụy trang. Do đó, mẫu mới giống như một phong cách đồ họa gần như 8-bit bao trùm mọi thứ, từ quần áo may đo được thiết kế riêng cho đến những món đồ sẵn sàng cho đường phố. Những điểm nổi bật của Damoflage bao gồm một bộ vest màu xanh đậm sang trọng nhưng sắc sảo với áo khoác có khóa chuỗi ngọc trai và quần soóc mạ, áo khoác lấy cảm hứng từ áo blazer nhiều màu và một set đồ denim thoải mái pha trộn giữa các tông màu sáng và tối.

Bên cạnh Damoflage, Williams cũng kết hợp mô hình di sản theo nghĩa đen – tôn trọng bản chất cổ điển của nó đồng thời kết hợp một vài điểm nhấn cập nhật. Hoa văn màu nâu đặc trưng của Damier được thấy trong một set đồ phối hợp có cấu trúc bao gồm áo khoác bốn nút cổ quả quýt với quần short ngắn phù hợp cùng với set đồ phối hợp thoải mái và áo khoác cutout màu xanh sống động.

Tiếp đến một khoảnh khắc đặc biệt thú vị khác về đồ da là chiếc áo khoác không nút vô hình bắt mắt và áo khoác bomber quá khổ được mặc bởi Pusha T và anh trai No Malice. Các phong cảnh liền kề với mặt nước tạo ra các thiết kế nền của mảnh ghép và những gì xuất hiện ở phía trước là một bản in đậm phong cách điện ảnh có nội dung “Quà tặng của những người yêu thích Louis Vuitton”. Gần như gợi nhớ đến những chiếc áo khoác Pelle Pelle, những món đồ này gợi lên một sức hút táo bạo mang lại cảm giác vừa cổ điển vừa hiện đại. Chiếc áo khoác màu xanh mà No Malice mặc cũng hoàn chỉnh với một chiếc quần da phù hợp.

Bất kể đó là thời trang hay âm nhạc, cội nguồn Virginia của Williams vẫn là nhịp đập ổn định trong dòng công việc của anh ấy. Vì vậy, thật hợp lý khi đa gạch nối mang những nguồn gốc đó vào hành trình thiết kế mới của anh ấy. Lần đầu tiên được xem trước trong các đoạn giới thiệu chương trình nhưng xuất hiện trên sàn diễn là mô-típ “LV-overs”, phù hợp với khẩu hiệu của bang “Virginia dành cho những người đang yêu”. Thiết kế “LV-overs” nổi bật nhất trong chiếc áo khoác bomber da dập nổi cá sấu màu xanh đậm. Các món đồ nổi bật khác bao gồm một chiếc áo khoác dệt kim kiểu dáng Chanel màu trắng sắc nét ở Damier với các chi tiết ngọc trai, một bộ đồ thể thao thoải mái với lớp hoàn thiện bằng ngọc trai và một chiếc áo khoác houndstooth hiện đại màu xám/đen.

Bên cạnh loạt quần áo được thiết kế riêng và thời trang streetwear của William, một điểm sáng khác của bộ sưu tập là danh sách phụ kiện. Cụ thể, những chiếc túi làm nổi bật kiểu dáng Speedy bằng da của nhà mốt sang trọng với các sắc thái đậm cùng với các mẫu Damier được cập nhật và rương vương miện của Louis Vuitton bằng Monogram Copper.

Đối với nhiều người, Pharrell Williams đang khởi đầu thuận lợi tại Louis Vuitton nhờ sự kết hợp giữa các nét đặc trưng của nhà mốt với những nét hiện đại.

