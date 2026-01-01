BTV Glamour gợi ý 3 lọ serum Hàn Quốc 'đỉnh' nhất năm 2025

Sarah Y. Wu là biên tập viên chuyên về lĩnh vực làm đẹp của tạp chí danh tiếng dành cho phụ nữ Glamour. Cô cũng từng cộng tác với nhiều tạp chí nổi tiếng khác như Vogue, Byrdie, Marie Claire, Women's Health, Refinery29... Từ năm 2011, Sarah dành nhiều thời gian trải nghiệm và tìm hiểu về các sản phẩm skincare của Hàn Quốc. Năm ngoái, cô có ba tháng sống tại Seoul để trải nghiệm những sản phẩm chăm sóc da và gặp gỡ các chuyên gia da liễu. Cùng với đánh giá từ chuyên gia, Sarah đã tổng hợp những món mỹ phẩm có chất lượng vượt trội. Dưới đây là ba lọ serum nằm trong danh sách 21 sản phẩm mà Sarah và chuyên gia da liễu Ethan Wonuk Hwang lựa chọn.

Serum peptide tốt nhất - Glow Recipe Prickly Pear Peptide Mucin

Sản phẩm lấy cảm hứng từ serum chứa tinh chất ốc sên của các thương hiệu cao cấp. Tuy nhiên, đây là sản phẩm thuần chay, sử dụng mucin từ xương rồng lê gai kết hợp peptide và ectoin. Serum có tác dụng làm dịu, tăng độ đàn hồi da. Kết cấu serum được đánh giá thấm nhanh, không gây dính. Sau khi thoa, da có cảm giác căng mướt và đàn hồi hơn.

Sau khi thử các loại serum chứa dịch nhầy ốc sên phổ biến trên thị trường, Sarah rất tò mò muốn xem phiên bản từ thực vật này như thế nào. "Thực tế, cảm giác giống nhau đến nỗi tôi phải kiểm tra lại danh sách thành phần. Kết cấu có độ sệt, nhưng cũng dễ thoa và thẩm thấu nhanh. Sau khi thẩm thấu, da mặt tôi trở nên căng mịn và ẩm hơn", Sarah cho biết.

Giá tham khảo: 32 USD/ 40 ml - khoảng 850 nghìn đồng.

Serum vitamin C tốt nhất - Goodal Green Tangerine Vitamin-C Dark Spot Serum

Serum vitamin C của Goodal có chiết xuất từ quýt xanh - giàu dẫn xuất vitamin C tự nhiên giúp làm sáng da và mờ thâm nám. Công thức còn bổ sung niacinamide và rau má để cân bằng, làm dịu da. Kết cấu gel nhẹ, phù hợp da hỗn hợp, cho hiệu quả rõ rệt với các vết thâm sau mụn.

Bác sĩ Ethan Wonuk Hwang - chuyên gia thẩm mỹ của phòng khám da liễu Cheongdam LeBelle ở Seoul - cho biết sau một tháng sử dụng serum này cô thấy da có phần sáng hơn, các vết thâm do mụn mờ đi. "Điều tôi ưng ý nhất ở công thức này là kết cấu gel nhẹ, cung cấp độ ẩm mà không làm da bị nặng nề hay nhờn rít. Hơn nữa, nó còn có tác dụng rõ rệt đối với các vết thâm sau mụn. Sau một tháng sử dụng thường xuyên, các vết thâm quanh cằm đã mờ đi và làn da tổng thể trông cũng sáng hơn mà không gây ra bất kỳ kích ứng nào", bác sĩ Hwang nhận xét.

Giá tham khảo: 22 USD/ 30 ml - khoảng 600 nghìn đồng.

Serum retinol tốt nhất - Some By Mi Retinol Intense Reactivating Serum

Sản phẩm của Some By Mi kết hợp retinol, retinal và bakuchiol - thành phần thực vật cho hiệu quả tương tự retinol nhưng ít kích ứng hơn. Công thức còn có rau má, ceramide, peptide và panthenol giúp phục hồi hàng rào da. Theo chuyên gia, đây là serum đa năng vừa cải thiện kết cấu da, vừa hỗ trợ chống lão hóa, phù hợp da dầu, da mụn và da nhạy cảm. "Việc bổ sung peptide và panthenol khiến sản phẩm vừa có tác dụng điều trị vừa là serum phục hồi hàng rào bảo vệ da. Sản phẩm an toàn cho da hỗn hợp, da mụn và da dầu", chuyên gia Hwang cho biết.

Giá tham khảo: 22 USD/ 30 ml - khoảng 600 nghìn đồng.